Mešanovič myslel na hattrick, ale uspokojily ho i dva góly a asistence

Šestigólový výprask Příbrami, čekal jste tak vysoké vítězství?

Nečekal, o to víc jsem spokojený. Po reprezentační pauze jsme nevěděli, jak to s námi bude vypadat. Vždycky je to ošemetné. Zápas jsme zvládli výsledkově skvěle, herně už to z naší strany tak dobré nebylo.

Co podle vás ve hře drhlo?

V první půli jsme nebyli tak dominantní, jak jsme chtěli. Měli jsme tam nějaké díry a Příbram se dostala do nebezpečných situací, naštěstí nic neproměnila. Druhou půli už jsme zvládli s přehledem. V půli jsme si řekli, že nesmíme dostat gól, aby se Příbram nevrátila do hry. Vedení 3:0 může být zrádné, a to jsme nechtěli dopustit. Po čtvrtém gólu bylo rozhodnuto, už jsme to chtěli v klidu dohrát, ale přidali jsme ještě dvě branky.

Nemyslel jste na hattrick, který se vám povedl proti Spartě, šance jste tam měl...

Myslel, ale i tak jsem s dvěma góly a jednou asistencí spokojený. Když nepřišel dnes, věřím, že přijde jindy. Důležité je, že jsme vyhráli a dali tolik gólů.

Čím si vysvětlujete, že doma se vám daří, ale venku jste na podzim ještě nevyhráli?

Nevím, čím to je, minulou sezónu se nám dařilo i venku. Věřím, že to ve středu v Teplicích už prolomíme. Body potřebujeme získávat i venku.

Nikolaj Komličenko nakonec zůstal, dvouměsíční nejistota skončila. Projevilo se to i na větší pohodě v kabině a na hřišti?

Trochu mi je ho líto v tom smyslu, že po tak skvělé sezóně, v níž dal 29 ligových gólů, nedostal klub ani on lukrativní nabídku. Pro nás je to dobře a jsem opravdu rád, že zůstal. S ním jsme jiný tým, daří se nám lépe.

Vaše souhra je perfektní a efektivní. Domlouváte se spolu před zápasy, co a jak budete hrát, nebo už to je intuice, že si vyhovíte a víte o sobě?

Půl roku hrajeme spolu, chceme si na hřišti vzájemně pomoct, což je jistě vidět a daří se nám to. Doufám, že takhle budeme mužstvu pomáhat i nadále, protože celý tým pomáhá nám a připravuje pro oba střelecké příležitosti. Na nás je, abychom šance proměnili.