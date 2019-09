Příbram venku opět vyhořela. Jalová je v útoku a děravá v obraně

Doma dokáže Příbram potrápit, a dokonce i porazit týmy ze špičky tabulky. Venku je to ale jiný tým. Vzadu děravý a vpředu jalový. Proč? To nevědí hráči ani kouč...

„Těžko říct... Připravovali jsme se na Komličenka, Mešanoviče a Matějovského, který jim dává perfektní přihrávky. A vidíte... Ti dva nám dali po dvou gólech a další dva přidal Bucha. Při tom jsme první půli nebyli herně tak špatní. Podle mne jsme měli čtyři šance, z nichž jsme mohli skórovat... Jenže my nedáme gól ani do prázdné brány. To, co doma proměníme v branky, venku do sítě nedotlačíme. Boleslav nás dnes ztrestala obrovskou efektivitou. Do druhé půle jsme šli s tím, že nesmíme inkasovat. Po čtvrtém gólu jsme se ale zlomili a bylo jen otázkou, kolik jich ještě dostaneme," bez výmluv, byť s hořkostí, vysvětlil příbramský kouč Roman Nádvorník s tím, že až na druhý poločas v Mladé Boleslavi jeho tým nehraje venku tak špatně, chybí ale efektivní zakončení.

Ze čtyř venkovních zápasů má Příbram skóre 0:12, gól dostala v Opavě, dva na Slovácku, tři na Spartě a potupnou šestku v Mladé Boleslavi... „Naše mladá obrana zápas v Boleslavi vůbec nezvládla. V lize se stále učí, potřebuje se obouchat, ale tohle... Obránci nechávali moc prostoru, chyběl důraz, a zkušení domácí toho dokázali využít," konstatoval Nádvorník. „Nám chyběl citelně distancovaný Honza Rezek, který umí hru uklidnit. Pak jsme kvůli zdravotním problémům přišli i o Martina Zemana. Když chybějí mladému mužstvu tak zkušení hráči, je to znát," dodal.

Za týden přivítá Příbram doma Karvinou, soupeře, s nímž hraje v dolní polovině tabulky a body ze vzájemných zápasů mají o to větší cenu. „Máme za sebou tři pohárové zástupce - Spartu, Jablonec a Mladou Boleslav, z těchto zápasů máme tři body s Jabloncem. To se cení. Teď přicházejí soupeři z našeho okolí a tyhle zápasy jsou pro nás velice důležité a musíme v nich bodovat. Porážku v Boleslavi si musíme důkladně rozebrat, ukázat si chyby a jejich příčiny i důsledky, a pak je třeba zapomenout a připravit se na Karvinou. Jak se to hráčům v hlavách podaří, uvidíme příští sobotu večer," pravil Nádvorník.

Obrana nám úplně shořela, přiznal Boháč

Příbramský gólman Marek Boháč svůj tým na podzim několikrát podržel. V Mladé Boleslavi dostal šest gólů, vyloženě na jeho vrub však nepadá ani jeden... „Není to první šestka v kariéře, ale tahle byla hrozná... Nepřemýšlím tak, že jsem za žádný gól nemohl, držím se filozofie, že se s každým gólem dá něco udělat, ale dneska... Byla v tom i smůla, na penaltu jsem si sáhl. Jenže Boleslavi v tomhle utkání spadlo do brány prakticky všechno. My jsme jí to ale hodně usnadnili," říkal smutně.

Obrana před ním byla tragická... „Doma hraje dobře, tady shořela," říkal s lítostí v hlase, aniž by chtěl všechno svést na spoluhráče. „Byly tam obrovské chyby," dodal. „Venku nejsme tak aktivní, sebevědomí nám klesne o padesát procent, což prostě v lize nejde. Při tom si pokaždé říkáme, že body z venku potřebujeme a už musí přijít zápas, v němž tu hroznou bilanci zlomíme. Zase nepřišel," přiznal Boháč.

Šestigólový výprask se z hlavy nedostává lehce, zejména pro mladé hráče to bude těžké... „Určitě si k tomu něco řekneme. Nesmí to v nás ale zůstat dlouho. Za týden hrajeme s Karvinou, tu musíme bezpodmínečně porazit. Bude to ale hodně těžké," pravil už s nadějí v hlase příbramský gólman.