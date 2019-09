Sparta míří na neoblíbenou Letnou i s Frýdkem, marodku rozšířil jiný hráč

Letná jako Letná? Kdepak. Těžko byste našli stadion, kam fotbalisté Sparty jezdí méně rádi než do Zlína. V české lize tady ze čtrnácti pokusů vyhráli jen třikrát. Ševci je šestkrát porazili, pět utkání skončilo remízou. Sparta má přitom co napravovat. Venku v sezoně získala jediný z celkových 11 bodů, před sebou má navíc perné duely se Slavií a v Plzni.

Podzim jim zatím nevychází podle představ. Každá dobrá zpráva je tak vítaná.

Do plného tréninku s mužstvem se znovu zapojili Martin Frýdek a Andreas Vindheim, který už hrál v reprezentační přestávce tréninkové utkání proti Žižkovu a předtím nastoupil za béčko. Podobně je na tom i David Lischka, jenž nabírá kondici po zimní operaci srdce.

Klub na svém webu avizoval, že Frýdek a Vindheim nejspíš půjdou o víkendu nabírat zápasovou praxi s béčkem. Plán se však změnil, spolu s Lischkou jsou s prvním mužstvem, jež se chystá na Zlín.

Už tak rozsáhlou marodku naopak rozšířil ještě obránce Matěj Hanousek. V posledním ligovém utkání před reprezentační přestávkou s Olomoucí (3:3) si přivodil svalové zranění a bude chybět několik týdnů.

Matěj Hanousek rozšířil už tak početnou marodku fotbalistů Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Momentálně až osmý tým ligové tabulky má dlouhodobě mimo hru kapitána Bořka Dočkala, Václava Kadlece, Ondřeje Zahustela, Václava Drchala, Filipa Panáka, Matěje Pulkraba a ještě několik týdnů nebude k dispozici ani Costa.

Ve Zlíně se vždycky těžko hrálo

Do dalšího pokusu o první výhru venku každopádně týmu zbývá už jen pár hodin.

„Na Moravě je celkově na Spartu trochu jiný pohled než u nás v Praze nebo v Čechách. Pamatuji si opravdu historicky, že už za mě se ve Zlíně hrálo těžko. Nevím proč, doufám, že to teď zlomíme a vyhrajeme," přeje si asistent Michal Horňák.

„Kdyby se nám zápas povedl a dokázali bychom získat tři body, byl by to hlavně pro hráče velice dobrý impuls do dalších dvou vrcholů podzimu, kdy nás čeká derby a Plzeň," poukazuje Horňák.

Zápas se hraje od 15:00, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.