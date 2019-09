Penalta, vyloučení a nakonec Kopic výstavní trefou popravil svůj bývalý klub

Akce to byla přímo ukázková. Považanec vybojoval míč, Sýkora našel v šestnáctce Matouška, jemuž plzeňská obrana nabídla prostor a čas a gólman Hruška se natahoval po střele jednadvacetiletého mladíka marně.

Úvod utkání tak připomínal scénář z jarní ligové nadstavby, protože i v květnovém zápase v Plzni se dostal Jablonec do rychlého vedení, které držel ještě šest minut před koncem.

Souboj Davida Limberského (vlevo) z Plzně a Vladimira Jovoviče z Jablonce.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jenže tehdy jsme zkolabovali a výhru neudrželi," připomínal kouč Severočechů Petr Rada obrat, který přinesl vlastní gól Holeše a trefa Beauguela.

Jablonec udeřil první

Z jarního zvratu se ovšem jeho tým poučil, neboť počáteční snažení Viktorie bez větších potíží eliminoval, a když poprvé vyrazil k zamýšlenému výpadu, hned skóroval. A mnoho nescházelo, aby za pět minut po Matouškově brance přidal druhý gól, neboť Sýkorova střela prosvištěla jen těsně vedle tyče Hruškovy brány.

Domácí sice snahu měli, ale s dobře fungující defenzivou Severočechů si dlouho nevěděli rady. Nepomáhaly centry do šestnáctky, nevycházely standardní situace, natož pak zdlouhavé pokusy překonat vyztuženou obranu hostů kombinací.

Fotbalisté Plzně oslavují gól na 1:1 v utkání s Jabloncem.

Vlastimil Vacek, Právo

Až dvě minuty před přestávkou se trefil Kalvach. Po rohovém kopu Hořavy a prodloužení Procházky měl i on v šestnáctce hostů přemíru prostoru, takže srovnal skóre vyvedenou střelou do tyče, od níž putoval míč do sítě.

Přestřelka i ve druhé půli

Na rozdíl od jara však tentokrát vycházely Jablonci protiútoky báječně. Dvanáct minut po přestávce podnikl další a pro změnu to byl Holík, který se střelou z dálky podruhé postaral o vedení hostů.

Radův tým ho ale dlouho neudržel... Sudí Rejžek nejprve nechal bez povšimnutí teatrální pád Krmenčíka v šestnáctce, zanedlouho ovšem pokutový kop proti Severočechům nařídil. Hořava totiž trefil ruku Plechatého a exekutor Procházka se nemýlil.

Jan Kovařík z Viktorie Plzeň během utkání 9. kola Fortuna ligy s Jabloncem.

Vlastimil Vacek, Právo

Šest minut poté někdejšího jablonecký hráč Kopic dalekonosnou střelou skóre otočil, čímž obrat dokonal a zajistil své Plzni tři body.

Viktoria je uhájila i přesto, že dohrávala jen v deseti bez faulujícího Hejdy, který dostal červenou a musel předčasně ze hřiště.

Gól! Raduje se autor vítězné trefy Jan Kopic z Plzně, v pozadí zklamaný Jakub Považanec z Jablonce.

Vlastimil Vacek, Právo