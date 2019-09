Čtyři body ze dvou zápasů. Trenér Drsek zvládl záskok a těší ho teplické zlepšení

Užil jste si chvíle na pozici hlavního trenéra?

Především jsem rád za čtyři body. Jsme tým a byli jsme jím, i když byl Standa Hejkal na lavičce. Teď tam dvakrát nebyl, ale pro mě je nejpodstatnější, že jsme obstáli a Teplice jsou na tom po utkání s Boleslaví přece jen lépe než předtím.

Byli jste s kolegou Hejkalem v kontaktu i během zápasu?

Neřešili jsme každou situaci, jako když je na lavičce. To v daném případě ani nejde. Pokud ale Standa zaznamenal něco z tribuny, co není vidět z lavičky, tak mi poslal zprávu. Dostala se k nám, ale je to jiné, než když jsme oba přímo u hřiště.

Trenér Teplic Stanislav Hejkal sleduje utkání z novinářské lávky.

Ondřej Hájek, ČTK

Ústřední postavou posledního zápasu se stal Jakub Mareš, který měl kapitánskou pásku, a ještě dal oba góly...

Jakub Mareš byl na soustředění v Písku zvolen jako zástupce kapitána společně s Kubou Horou. Naším kapitánem je Admir Ljevakovič. Hora tady už po odchodu do Slavie není, Ljevakovič ani Jakub Mareš v Liberci nehráli, a tak vznikla situace, že kapitánem v libereckém zápase byl služebně nejstarší hráč Tomáš Vondrášek. A teď tedy Kuba Mareš.

Poprvé v základní sestavě nastoupil levý obránce Manel Royo. Jaká je jeho pozice v kádru?

Naposledy hrál ve Španělsku už před nějakou dobou, vychází to na šest měsíců. Za Teplice už sice stihl pohár v Písku, ale v lize dosud jen deset minut. Víme, že má potenciál a musí ho ze sebe dostat. Dal do hry srdíčko a v tomto případě je pozitivní, že taky přispěl k vítězství.

Proti Boleslavi jste vyrukovali se třemi stopery. Co vás k tomu vedlo?

Přišel s tím Stanislav Hejkal, že bychom to mohli takhle zkusit, protože jsme znali ofenzivní sílu soupeře. Myslím, že taktika vyšla.

Už v sobotu hrajete v Uherském Hradišti se Slováckem. Z čeho chcete vycházet?

Pohled na tabulku už je trochu příjemnější, než před čtyřmi dny. Proti Boleslavi jsme nedostali gól, a od toho se hodláme odrazit. Chceme urvat, co se dá, protože každý tým usiluje o to, aby uhrál co nejvíce bodů před rozdělením ligy do nadstavbových skupin.