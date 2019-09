Chodil na noční, teď válí v Bohemce. A stáž v Dortmundu? Vyvalil jsem oči, vzpomíná Vodháněl

Sebevědomí mu roste, navíc už poznal, jak chutná gólová radost v lize. Do ní poprvé nakoukl na jaře 2016, střeleckou smůlu však zlomil až ve svém 26. startu a na jeho premiérovou trefu proti Liberci fandové hned tak nezapomenou. Stejně jako kouč Klokanů Martin Hašek, jemuž Vodhánělův nebojácný průnik dokonce připomněl úžasné sólo legendárního Argentince Diega Maradony z mistrovství světa v Mexiku 1986.

Vodháněl od půlky hřiště hbitě přešel přes pět protihráčů a pravačkou skóroval, byť má silnější nohu levou. „Taky mi kamarád pak psal, že tohle je to poslední, co by ode mě čekal. Dát první gól v lize zrovna takhle," šklebil se 22letý mladík, jenž si na oslavu dal se spoluhráči po zápase pivo.

Fotbalista Bohemians Jan Vodháněl střílí gól do sítě Liberce v utkání nejvyšší soutěže.

Vlastimil Vacek, Právo

Trenér mluví narovinu

Před týdnem v Karviné sice síť nerozvlnil, formu ale má. A měl ji ostatně už v zimě, jenže v závěru tureckého soustředění si pochroumal kotník a na jaře v lize jen paběrkoval. K současné herní pohodě mu pomohla také změna herního stylu. Hašek přešel na rozestavení 3-4-3, které vyhovuje jeho ofenzivním choutkám. „Trenér je v kabině navíc hodně otevřený, mluví s námi narovinu. Je pozitivní. Jsem rád, že ke mně chová důvěru," těší odchovance Mladé Boleslavi.

Kariéru našlápl slibně, i když ještě před čtyřmi lety to vypadalo, že se mu sen o profesionální dráze rozplyne. V Boleslavi nastupoval za juniorku, a zároveň pracoval na plný úvazek ve společnosti Škoda Auto. „Uvažoval jsem o tom, že s fotbalem skončím, protože jsem ve Škodovce dostal velice slušné místo. Bylo hrozně těžké to oboje skloubit," vzpomíná.

Chodil na třísměnný provoz, po noční šichtě ještě pelášil na dopolední trénink. „Nebylo to samozřejmě jednoduché, kór když chytnete mistra, který je prací posedlý a že hrajete fotbal, ho vůbec nezajímá," vykládá. Navzdory časové náročnosti se ale fyzicky nenadřel. „Dělal jsem v nářaďovně. Byla to hodně jemná práce, taková piplačka," vysvětluje.

Jarolím ho vytáhl do áčka

Pak ale přišel zvrat. Za juniorku nasázel v jednom utkání čtyři góly, kvalitními výkony se dostal do povědomí a tehdejší kouč Karel Jarolím si ho vytáhl do boleslavského áčka. „Ve Škodovce jsem rozvázal smlouvu. Bylo to vtipné. Boleslav tenkrát chtěla, abych s ní jel na zápas, jenže já byl v tu dobu ještě zaměstnanec. Musel jsem si vzít v práci dovolenou," usmívá se.

Za Středočechy však nastřádal pouhých 24 ligových minut a nakonec odešel do Vlašimi, kde si sedl s trenérem Petrem Havlíčkem. Právě on Vodháněla před dvěma lety kontaktoval s atraktivní nabídkou stáže v Dortmundu. „Volal mi asi v devět večer, jestli bych měl zájem o zahraniční stáž. Když řekl Dortmund, vyvalil jsem oči a říkal si, že je to sci-fi."

Přitom neváhal ani vteřinu, zabalil věci a s přítelkyní vyrazil do Vestfálska. „Byl to neuvěřitelný zážitek. Týden jsem trénoval s týmem do 23 let a pak jsem tam jel ještě na jednu stáž před Vánocemi. Cestoval jsem v obrovské chumelenici po dálnici asi osm hodin, odehrál jedno přípravné utkání a nahrával i na gól," vzpomíná. Zázemí německého giganta mu přitom dost učarovalo.

„Hrozně se mi líbila tréninková místnost, kde byly branky, vy jste stál uprostřed a létaly na vás balony. Slyšel jste signály, které na vás houkaly a do zařízení, které se rozsvítilo, jste musel trefit míč v co nejkratším čase," popisuje Vodháněl. S trenéry komunikoval hlavně anglicky a po celou dobu pobytu bydlel na hotelu. Během odpoledního volna zavítal i na exkurzi Signal Iduna Parku, domovského stánku žlutočerných.

„Byl jsem tam se skupinkou asi padesáti lidí. Stoupnuli jsme si do toho jejich kotle za bránou, začali křičet a rozléhalo se to tam jako blázen," vykládá nadšeně. "Na podpis smlouvy však s evropským gigantem nedošlo. Vodháněl dál pokračoval ve Vlašimi, kde si ho loni v létě vyhlédli Bohemians. „Jsem moc rád, že jsem tady. Hlavně, abych byl zdravý a hrál. Góly a přihrávky pak nějaké přijdou," věří.