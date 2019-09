Házejte také plyšáky, vyzývá Slavia své fanoušky, aby se při derby zapojili do akce Krysy pro krysu

"Kdy jindy než v derby dát najevo, že pro nás Sparta rozhodně není pouze džob a klubismus je stále důležitou součástí fanouškovského života," stojí mimo jiné v prohlášení letenských fanoušků na webu spartaforever.cz

Nakupme v co největším množství plyšové krysy, hady nebo prasata a věnujme je před zahájením utkání při příchodu hráčů na plochu všem těm, kteří pro pár špinavých zlaťáků prodali svou důstojnost. Tuto událost doprovoďme také vzkazy, nápisy, transparenty na adresu našeho rivala a žoldáků v jejich dresu," uvedli dále sparťanští fanoušci.

Akce s názvem "Krysa pro krysu" se má uskutečnit při příchodu hráčů na trávník, aby nepřerušila utkání. Podle webu nebudou mít fanoušci sebemenší problém s tím, aby plyšáky standardních rozměrů na stadion přinesli.

Rumunského legionáře chystaná akce sparťanských příznivců nijak nerozhodila.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Vladimir Pryček, ČTK

„Vůbec nepřipustil, že by snad do derby nenastoupil, naopak chce hrát. Má toho už tolik za sebou, že bouřlivá atmosféra ho bude naopak motivovat k ještě lepšímu výkonu," prozrazoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský obsah pohovoru, který on a Stanciu minulý týden měli.

„Nico má svůj svět na hřišti, do kterého se ponoří a soustředí se jen na svůj výkon. I na San Siru to v úterním střetnutí Ligy mistrů před šedesáti tisíci diváky potvrzoval. Hlavně v druhé půli hrál skvěle," nepřipouští, že by na rumunského legionáře měla akce chystaná sparťanskými fanoušky nějaký dopad, natož že by ho snad psychicky rozhodila.

Ani slávistickou klubovou generalitu připravovaná plyšová předehra derby nijak nevyvedla z míry. Její nejvyšší šéf Jaroslav Tvrdík na ni naopak reagoval v duchu svých zvyklostí na twitteru.

„Jsme si vědomi toho, že dlužíme Spartě za vynikající hráče, které nám přenechala. Proto za každého plyšáka na ploše dáma 100 Kč na účet nadace Donor (transplantačni jednotka léčby leukemie dětí FN Motol). K podpoře projektu "Plyšáci do Motola" se přidá svými příspěvky celý klub," připomněl Tvrdík nejen rumunského zběha Stanciua, který popudil fanoušky letenského rivala nejvíc, ale třeba i Hušbauera, Hovorku či Kúdelu, kteří sešívaný dres rovněž oblékají.

Však to dali sparťanští příznivci zcela jasně svým prohlášením na srozuměnou.

"V dresu našeho soupeře se to poslední dobou jen hemží našimi bývalými hráči. Někteří jsou dokonce odchovanci našeho klubu, jeden nejmenovaný hráč se pak ještě nedávno bil do prsou, že bez zisku trofeje ze Sparty v žádném případě neodejde. Neuběhlo ani půl roku a už se fotil v tom nejodpornějším dresu na světě. Dejme najevo všem těm, kteří zahodili svou sparťanskou minulost do koše, že u nás nejsou vítáni."

„Tohle se prostě asi neodpouští, nebo nedělá. Odejít, a ještě mít takové prohlášení," připomněl sparťanský fotbalista Martin Frýdek prohlášení Stanciua, že Letnou neopustí, dokud s ní nezíská titul. V lednu už byl fuč, v létě se převlékl do červenobílých barev.

Místopředseda slávistického představenstva Tomáš Syrovátka se v duchu svých zvyklostí k šéfovi Tvrdíkovi přidal.

„Prosíme fanoušky Slavie, aby se přidali k akci „Plyšáci do Motola". Čím více plyšáků, tím více na pomoc nemocným dětem. To jediné má smysl."

Někteří z příznivců sešívaných se sice s trochou nadsázky poptávali, zda snad mají házet plyšová zvířata po Dočkalovi, který přišel na Letnou z Edenu, ale jinak se apel setkal se vstřícnou reakcí.

Dokonce až takovou, že se někteří dotazují, zda by nešlo poslat finanční příspěvek na účet nadace Donor přímo bez toho, aby museli kupovat plyšáky a házet je na trávník.

Mimochodem, i Sparta s předstihem avizovala, že všechny krysy, prasata, hady a všemožné plyšové hračky, které fanoušci přinesou a hodí na hřiště, míní věnovat na dobročinné účely.