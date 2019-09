Poslední výhru v derby dirigoval ještě Lafata. Černou sérii si do hlav nedáváme, zní ze Sparty

Nedělní bitva o Prahu zvedá emoce. Již 294. derby mezi Spartou a Slavií je šlágrem 10. kola první fotbalové ligy. Sešívaní obhájci titulu budou na Letné hájit osmizápasovou neporazitelnost v derby a šňůru 21 soutěžních duelů bez prohry. Červenobílí mají před šestou Spartou v čele tabulky devítibodový náskok. „Většinou má výhodu ten, kdo jde do derby jako outsider,“ upozorňuje Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Poslední vítězství Sparty v derby je staré 3 a půl roku. Pokusíme se to změnit, zní z Letné

Poslední výhra Sparty v derby už je pomalu pro pamětníky. V březnu 2016 doma zvítězila 3:1, když na vedoucí Škodův gól zareagovali Lafata, Costa a Zahustel. Ze současných kádrů do utkání zasáhli Bičík, Zahustel, Costa, Frýdek, Dočkal a Juliš, respektive Bořil, Hušabuer, Souček a Škoda.

Slavia by měla mít v nedělní konfrontaci psychicky navrch. Sebevědomí by jejím hráčům mělo dodávat nejen úspěšné úterní vykročení do Ligy mistrů na milánském San Siru, ale pochopitelně bilance posledních vzájemných zápasů se Spartou.

Poslední výhra Letenských 20.3.2016 Sparta - Slavia 3:1 56. Lafata, 74. Costa, 76. Zahustel - 6. Škoda

„Osmkrát už jsme se Spartou neprohráli, což je skvělé, jenže derby je pokaždé jiným zápasem než ostatní. Proto i v neděli do něho půjdeme sice se sebevědomím, ale i s pokorou, abychom parádní sérii prodloužili," ví o záludnosti konfrontací s největším rivalem své slávistický kapitán Milan Škoda.

Čekání trvá tři a půl roku

„Nemyslím si, že série bez vítězství v derby by nás nějak tížila. Ano, máme špatnou bilanci, ale nemyslím si, že bychom si dávali do hlav, že už trvá tři a půl roku," ujišťuje jeho rival Martin Frýdek.

Velká série sešívaných (4 výhry, 4 remízy) 25.9.2016 Sparta - Slavia 0:2 62. Mešanovič, 79. Zmrhal 2.4.2017 Slavia - Sparta 1:1 90. pen. Škoda - 81. V. Kadlec 17.9.2017 Slavia - Sparta 2:0 71. Škoda - 90.+2 Hušbauer 17.3.2018 Sparta - Slavia 3:3 12. a 44. Stanciu, 31. vlastní Souček - 70. Stoch, 83. Deli, 90.+5 pen. Škoda 4.11.2018 Sparta - Slavia 2:2 42. Tetteh, 45.+2 pen. Kanga - 36. Kúdela, 70. Souček 14.4.2019 Slavia - Sparta 1:1 20. Souček - 53. Plavšič 24.4.2019 Slavia - Sparta 3:0 (pohár) 25. a 45.+3 Souček, 51. Masopust 26.5.2019 Slavia - Sparta 2:1 7. Souček, 50. Baluta - 21. pen. Kanga

„Pamatuji si spíše vítězné zápasy, takže z prohraného derby mám v hlavě jen útržky," tvrdí Škoda. V březnovém střetnutí před třemi a půl lety na Letné otevřel skóre, ale nakonec se radovala Sparta. V derby naposledy.

„Každé derby, co jsme hráli, jsme chtěli vždy vyhrát. Bohužel se nám to tři a půl roku nepovedlo. Doufám, že nedělní utkání bychom mohli konečně zvládnout," říká Frýdek, který před týdnem ve Zlíně nastoupil po zranění poprvé v sezoně.

Nevděčná role favorita

„Sebevědomí by pochopitelně mělo mluvit v náš prospěch. Ale jde jen o teorii, protože jakmile zápas začne, není nějaká bilance na hřišti nic platná. Stačí jedna standardní situace, jeden moment, který může být pro další vývoj střetnutí klíčový," odmítá slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že by jeho tým měl vstupovat do nedělního duelu na Letné jako favorit.

Jeho protějšek ovšem galantní nabídku odmítá. „Nechci snižovat naše šance. Pokud však v danou chvíli porovnáme výkonnost a výsledky týmů, způsob hry, dominanci, kterou dnes Slavia má, nálepku favorita by měla mít ona. Jde však jen o předpoklad," usmívá se kouč Václav Jílek.

Doma jsou mnohem silnější

„Většinou má naopak výhodu ten, kdo jde do derby jako outsider. Proto jsou podle mého i tentokrát šance vyrovnané. Sparta je v domácích utkání o několik desítek procent silnější než v utkáních venkovních, takže je schopná vypnout se k výkonům, které na soupeřových hřištích nepodává. Zvlášť, když ji v neděli poženou dopředu diváci. Podle mého jsou šance padesát na padesát," myslí se trenér obhájce titulu.

„Uděláme maximum, abychom i tak těžkého soupeře, jakým je dnes Slavia, dokázali doma porazit. Pevně věřím, že kdyby se nám podařilo derby zvládnout, může něco nastartovat. Výkon Slavie na Interu mě nevyděsil. Nemyslím, že by zápas Ligy mistrů měl mít přesah směrem k derby," přemítá Jílek, jehož čeká první derby v roli hlavního trenéra.

„Bude to hlavně o tom, jak se Spartě nebo nám podaří vstup do zápasu. Bude to o tom, komu se podaří vnutit svůj styl hry soupeři. A stejně tak o standardních situacích a minisouboji Kanga - Stanciu," vypočítává Trpišovský bez zdráhání faktory, které budou mít na osud derby mnohem větší vliv než bilance posledních sezon mluvící ve slávistický prospěch.