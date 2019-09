Havel řádil a útočil na hattrick. Ani nevím, jak mi to chytil, vykládá navrátilec z Plzně

K maximální spokojenosti mu chyběla jen výhra, kterou Klokani doma nad Zlínem oslavili v nejvyšší soutěži naposledy před 25 lety. „Mám úžasné pocity, jenom mě mrzí, že jsme to nezvládli za tři body. Jedeme teď dvakrát ven a mohli jsme si trochu ulehčit," ušklíbl se hrdina duelu, který po svém vyrovnávacím gólu na 2:2 krotil euforii.

„V tu chvíli jsem měl v hlavě jedinou myšlenku, že to otočíme. Zlín nevěděl, kde je. Tlačili jsme. Škoda, bylo by to sladší," říká pětadvacetiletý obránce. Právě on měl v 64. minutě na hlavě obrat, hattrick mu však skvělým zákrokem zhatil brankář Dostál.

„Ani nevím, jak to vlastně chytil. Přišel centr na zadní tyč, šel jsem do toho tvrdě, na náhodu. Trefil jsem míč celkem slušně, ale kluci mi pak říkali, že to gólman vykopl nohou. Možná by to bylo moc, kdybych já dal hattrick," směje se Havel, který je u Botiče na hostování do konce podzimu.

Pražané v zápase dvakrát prohrávali, jenže po přestávce změnili rozestavení. Z 3-4-3 přešli na hru s dvěma klasickými útočníky a tah se jim vyplatil. „Viděli jsme dva rozdílné poločasy. V první půli jsme hráli hodně zajímavý fotbal, ve druhém nás Bohemka dostala pod tlak, byla lepší a po teči vyrovnala. Remíza je spravedlivá. Nejsem veselý ani smutný," tvrdil kouč zlínských fotbalistů Josef Csaplár, jehož tým dohrával bez vyloučeného Folprechta.

Zdeněk Folprecht ze Zlína přeskakuje Filipa Haška z Bohemians.

Michal Kamaryt, ČTK

Moravané bodovali po předchozích třech porážkách, Klokani zase udrželi domácí neporazitelnost. V Ďolíčku bodovali i v pátém utkání nové ligové sezony.