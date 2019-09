Středočeši byli doma tragičtí a propadají se tabulkou

Ze šestigólového debaklu v Mladé Boleslavi se Příbram neprobrala. V důležitém duelu doma s Karvinou herně totálně propadla a Slezané si v pohodě odvezli tři body. Z posledních tří kol tak má Příbram tristní bilanci tří porážek se skóre 1:10 a propadá se tabulkou.

Domácí byli v úvodu zápasu aktivnější, ale chyběla jim finální přihrávka a střely o mnoho metrů míjely karvinskou branku. Hosté byli v podstatě zalezlí, a především fauly rozbíjeli příbramskou kombinaci. Když už se domácí dostali do šance a Škoda po centru Zemana trefil hlavou břevno, sudí odpískal ofsajd. Hosté postupně vyrovnali hru v poli, ale v ofenzívě byli stejně bídní jako domácí, takže před poloprázdnými tribunami se hrála nezáživná kopaná mezi šestnáctkami.

První velkou šanci měli hosté, když Petkov poslal patičkou míč na Lingra, který minul o centimetry pravou tyč. Hosté se radovali o minutu později. Lingr vypálil z úhlu, Boháč míč jen vyrazil před sebe a Smrž ho uklidil do odkryté branky. A s domácími mohlo být ještě hůř. Po další akci Lingra pálil Ba Loua, Boháč míč vyrazil, ale spící obrana nereagovala, takže Hanousek si mohl vybrat, do kterého kouta branky pošle míč. Mezi tyče se však netrefil.

Příbram předváděla nejhorší výkon podzimu. Obrana hořela a věhlasná záloha neexistovala. Přesto po půl hodině měli domácí šanci na vyrovnání. Alvir však z trestného kopu trefil přesně spojnici břevna s tyčí. Vyrovnání měl na hlavě po centru Zemana Škoda, ale ze tří metrů minul pravou tyč. Gól nepřinesl ani závěrečný tlak domácích.

Znovu úřadoval Smrž

Úvod druhé půle opět patřil hostům. Domácí se neprobudili ani o přestávce. Lingr to zkusil z dálky, ale minul branku. Dlouhé minuty se hrálo na příbramské polovině. Když už se Rezek a spol. dostali k blízkostí karvinské šestnáctky, obrana v čele s Kouřilem neadresné centry a přihrávky bez problémů odvrátila. Svoji nespokojenost dával hlasitě najevo i příbramský kotel. Karviná si s domácími dělala, co chtěla.

Za tragický až trapný výkon domácích přišel druhý trest. Smrž se opřel do míče před hranicí šestnáctky, Boháč sice ránu vyrazil, ale spící stopeři jen přihlíželi, jak Ndefe pohodlně doklepl míč do sítě. Příbram už nebyla schopná odporu. Snaha se zápasem něco udělat se proměnila v křeč. Domácím se nedařilo vůbec nic. U všeho byli pozdě, a když už se povedla nějaká přihrávka do šestnáctky, nabíhajícím hráčům k ní minimálně krok chyběl. Když už dostali míč do branky, sudí ho pro ofsajd neuznal. S dalšími střelami si poradil gólman Hrdlička.