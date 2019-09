Tři body z Příbrami jsou pro nás živá voda, libuje si karvinský kouč Straka

Karvinský kouč honil svoje hráče nejen na trávníku, ale po zápase i do autobusu. „Musíme stihnout vlak, vždyť ve středu máme pohár," vysvětloval František Straka spěch. Ale na otázku, co pro jeho tým výhra v Příbrami znamená, odpovídal s velikou spokojeností v hlase.

„Jsem absolutně spokojený. Tři body jsou pro nás živá voda, znamenají strašně moc i proto, že Karviná v Příbrami nikdy nebodovala. Navíc to byl souboj se sousedem v tabulce. Za body jsem rád i pro kluky, chybělo nám osm hráčů. Ale z kluků byla cítit neskutečná energie, soustředili se na zápas dokonale, odehráli ho výborně takticky," vyzdvihl Straka.

"Za třemi body jsme šli naprosto cílevědomě. A urvali je zaslouženě. Znovu platilo, co klukům říkám. Základ je v nule vzadu a tu jsme udrželi. Jistě, měli jsme i štěstí, když domácí trefili spojnici břevna s tyčí, ale to k fotbalu patří," dodal.

Karviná bodovala počtvrté v řadě. „Mužstvo si pomalu sedá. Připravoval a dával jsem ho dohromady za pochodu. Jeden hráč odešel, další přišel, pak měl jiný přijít a nepřišel... Fantastický pro nás byl bod se Slavií, který jsme získali s obrovským štěstím. Ale tomu musíte jít naproti," poukazuje Straka.

"My jsme ho neměli proti Ostravě, kterou jsme mleli. Chybělo nám i proti Liberci, trefili jsme tyč, břevno, nedali čtyři tutovky. Byli jsme psychicky dole, motivovat hráče bylo hrozně těžké, přepadala je skepse. Nepolevili jsme a mužstvo se pomalu zvedalo, každý bod i za remízy byl cenný. Tři body z Příbrami musíme potvrdit s Opavou, když se to povede, bude to super," líčí tradičně emotivně Straka.

Nejhorší zápas doma, netají Nádvorník

Příbram potřetí v řadě prohrála s hrozivým skóre 1:10. „S Karvinou to byl náš nejhorší výkon doma. Nebyli jsme schopní se dostat do hry. Vadil nám důraz soupeře, který nás dobře dostupoval a v zárodku narušoval naše akce, takže jsme se nedostali do kombinace. Když nedostanou míč Alvir, Rezek a Zeman a vpředu pak Škoda, máme problém. Nebyly tam čtyři přihrávky v řadě. Navíc jsme zbytečně ztratili spoustu balónů," vypočítává důvody porážky kouč Roman Nádvorník.

Do reprezentační pauzy měla Příbram aktivní skóre, po ní už dvakrát zkolabovala její obrana a slepými střílela ofenzíva. „Při zranění Kingueho a Cmiljanoviče máme do obrany už jen Nového, který šel na hřiště v průběhu zápasu, protože si koleno poranil Tregler. Naše obrana je také hodně mladá, což se projevuje v některých kritických momentech. Dopředu nám to nešlo, protože nám dělá problém tvořit hru a dobývat zalezlou obranu," láteří kouč.

"Zatímco ostatní soupeři tady s námi hráli fotbal, což nám vyhovuje, Karviná zalezla a spoléhala hlavně na brejky. Je pravda, že s tím by si měli naši zkušení hráči poradit, což se tentokrát nestalo. Trénujeme poctivě defenzívní i ofenzívní hru. Zápas byl z naší strany hodně špatný, ale věřím, že se proti dalším soupeřům zvedneme," doufá už s nadějí v hlase příbramský kouč.