Zaplaťpánbůh za bod. Byl ubojovaný, bere útočník Teplic Mareš remízu na Slovácku

„Měli jsme zápas dobře rozehraný a je hrozná škoda, že jsme jednobrankový náskok neudrželi do přestávky. Nepohlídali jsme si jeden blbý nákop. Získali jsme ale bodík zvenku, a ten se počítá. Byl ubojovaný," netají spokojenost Mareš.

Uznává, že střetnutí nebylo příliš ke koukání. „Moc fotbalovosti nenabídlo. Slovácko spoléhá na nakopávané míče, a tak to bylo hodně soubojové. Zaplaťpánbůh ale za plichtu. Zvlášť když ke konci se na nás už trochu projevila únava," přiznává.

Mareš v minulosti v Uherském Hradišti působil. „Už je to dlouhých patnáct let. Na Slovácko se ale vracím pokaždé rád. Znám to tady dobře, mám zde rodinu. A většinou v Hradišti trávím i Vánoce," prozrazuje.

Po bídném vstupu do sezony nepoznali Tepličtí v posledních čtyřech zápasech porážku. „To nás strašně těší. Já vím, v čem vězí příčiny našeho zlepšení, ale nechci o nich hovořit. Zůstane to v kabině," říká Mareš tajemně.

Jeho tým mohl odjíždět domů ještě spokojeněji, kdyby sudí Proske posoudil v 65. minutě jeho střet s Reinberkem jako penaltový. „Já si balon sice špatně zpracoval, ale on mně i tak nedovoleně zabránil ve hře na bránu. Myslím, že se pokutový kop klidně pískat mohl," vrací se ke spornému momentu.

Trenér Teplic Stanislav Hejkal chválí svoje mužstvo za kolektivní výkon. „Byl to bojovný duel, na Slovácku je to pokaždé hodně těžké. Zápas jsme velmi dobře rozehráli. Domácí jsme nepouštěli do tlaku. Velká škoda, že jsme si na konci prvního poločasu nepohlídali jeden nákop za obranu. Jsem ale spokojený, že se nám po pauze povedlo týmovým pojetím nerozhodný výsledek uhájit," hodnotí utkání.

Zleva Tomáš Vondrášek z Teplic a Jan Navrátil ze Slovácka.

Trochu mu vadí, že se Tepličtí museli vydat po středeční dohrávce na dalekou cestu na Moravu už v sobotu. „Přitom Boleslav hraje další ligový duel až v neděli," podivuje se Hejkal.

I on s povděkem kvituje, že jeho celek prožívá v poslední době lepší období. „Pozoruju na hráčích mnohem větší touhu po vítězství než zkraje sezony. Přispěl k tomu i přestup útočníka Řezníčka, který je typem fotbalisty s vítězným duchem," má radost z příchodu ofenzivní posily.