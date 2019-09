Opava sérii bez výhry neprotrhla. Bod doma je prostě málo, litoval stoper Simerský

Případnou výhrou nad Libercem by se fotbalisté Opavy na svého soupeře bodově dotáhli a opustili by poslední příčku. Utkání 10. kola ale nezvládli podle svých představ, remizovali doma 1:1, připsali si osmé utkání bez vítězství a zůstávají poslední. Opavanům k protržení nepříjemné série nepomohla ani přítomnost sportovního manažera Aloise Grussmanna na střídačce.

„Chtěl ukázat, že je v tom s námi a rozhodl se jít nás podpořit," řekl k nečekanému rozšíření realizačního týmu obránce Opavy Dominik Simerský. „Jenže máme jen bod, to je doma prostě málo. Chtěli jsme to zvládnout a myslím, že jsme na to i měli. Je to pro nás ztráta," povzdychl si Simerský.

V prvním poločase to byl právě on, kdo mohl po rohovém kopu Pavla Zavadila otevřít gólový účet. Míč jej ale překvapil a trefil jen brankáře Nguyena. „Taková šance musí skončit gólem. Bohužel ani moc nevím, jak mě to trefilo, protože jsme se tam přetahovali s protihráčem," vysvětloval nedobře umístěnou hlavičku Simerský.

Další velkou porci smůly si vysoký opavský bek vybral při libereckém gólu. Výrazně prohrál běžecký souboj s Petarem Musou a navíc se nedohodl vyběhnuvším brankářem Vojtěchem Šromem, čehož chorvatský záložník využil k vedoucímu gólu. „Byl to čistý souboj jeden na jednoho a Vojta mi zamezil cestu, abych se dostal k míči. Ale byla to chyba. Vůbec nemělo dojít k tomu, aby se útočník dostal k balónu," popisoval Simerský.

Zatímco Liberec hrozil převážně z protiútoků, Opavané sázeli na standardní situace v podání Pavla Zavadila. Povedených centrů dolétlo do liberecké šestnáctky nepočítaně, ujal se ale jenom jeden. Šest minut po Musově gólu usměrnil ve skluzu ideálně kopnutý míč do branky René Dedič.

„Pavel to má v noze. Každá standardka, kterou zahrává, smrdí gólem. Musí tam být od nás super náběhy a budeme hrozbou pro každý tým," ocenil přihrávky Dedič. „Spoustu dalších centrů jsme ale nedotáhli. Měli jsme tam i jiné šance, škoda toho. V naší situaci je bod málo. Kdybychom první skórovali my, tak si to možná pohlídáme a ukopeme to," vykládal slovenský útočník, jenž vstřelil přesnou polovinu z šesti opavských gólů.