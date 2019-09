Náš výkon byl jako milování bez vrcholu, lituje prohry s Karvinou příbramský Rezek

Měly to být tři důležité body, místo toho ostudná prohra. Čím si vysvětlujete bídu, kterou Příbram předvedla?

Cítíme obrovské zklamání. Ale můžeme si za něj sami. Tak jak jsme dokázali rozhodnout zápasy s Českými Budějovicemi nebo Jabloncem, naší aktivní hrou, vůlí po vítězství, tak tentokrát v našem výkonu nic takového nebylo. Hráli jsme snad dvacet minut z devadesáti, což je na jakéhokoliv soupeře málo. Když do hry nedáme srdce, nezvládneme žádný zápas.

Po prvním inkasovaném gólu to ale vypadalo, že byste mohli utkání otočit...

Chtěli jsme... Věděli jsme, že jsou nepříjemní z brejkových situací. Jenže z naší strany to bylo všechno takové na půl. Měl jsem z toho špatný pocit, snad s výjimkou závěru první a druhé půle. Nechci být sprostý... Bylo to takové milování... souložení bez vyvrcholení.

Byl to nejhorší domácí zápas za dobu, co jste v Příbrami?

Nepovedených zápasů jsem zažil dost. Ale nechci po práci, kterou máme za sebou, aby to vypadalo, že jsme tady banda žebráků, kteří nic neumějí. Můj pocit je, že jsme po výhře 4:0 nad Jabloncem malinko usnuli na vavřínech. Najednou jsme si mysleli, že už jsme velký fotbalisti, a každýho porazíme jenom tím, že si budeme dávat balon do nohy a nebudeme sprintovat. Tak to samozřejmě nefunguje.

Co je podle vás horší, že Příbram v posledních zápasech dostává hodně gólů, nebo naopak jich málo dává?

Asi že dostáváme tolik gólů. Třeba šest branek v Mladé Boleslavi... Takové, jaké jsme dostali, snad ani do ligy nepatří. Ale naši kluci vzadu jsou mladí, a jestli chtějí v kariéře něco dokázat, tak se poučí, a i takové zápasy je posunou dál. Chci tím říct, že v dalších utkáních se podobných chyb vyvarují. Máme mladý tým, takže zápasová houpačka nahoru a dolů se nám nevyhne. Domácí zápasy ale musejí vypadat úplně jinak než s Karvinou.

Mohl se na prohře s Karvinou podepsat psychicky debakl v Mladé Boleslavi?

Myslím si, že ne. Já jsem tam nemohl kvůli trestu hrát, takže nemohu úplně mluvit za kluky. Když si ale něco před zápasem řekneme, pak dostaneme gól a naše hra se zhroutí, je něco špatně. Mladí kluci debakl asi v hlavách měli. Ale na hřišti je nás dost zkušených, abychom zvedli prapor a zvládli otočit zápas, v němž prohráváme 0:1, a tím pomohli i jim. Bohužel se nám to už dlouho nepovedlo. V poločase jsme věřili, že zápas otočíme, jenže se to nepovedlo, dál jsme hráli špatně a dostali druhou branku.

Takže psychická deka na mužstvu může být příště ještě větší?

Věřím, že ne a pomoct tomu musíme hlavně my starší.