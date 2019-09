Herní tvář je podle mých představ, lebedil si Vrba, když Plzeň smetla Dynamo

Čtvrtou ligovou výhru v řadě slavili fotbalisté Viktorie Plzeň v sobotu v Českých Budějovicích. Naladili se tak na mimořádně náročný blok utkání, neboť v příštím kole hostí Západočeši doma Spartu a následovat budou střety s týmy z čela tabulky. Navíc minimálně do nedělního večera, kdy je na programu derby Sparta-Slavia, se Západočeši bodově dotáhli na lídra soutěže z Edenu.

„Jsem velice rád, že jsme získali tři body. Následně totiž absolvujeme velice těžké zápasy, kdy nás kromě Jablonce čeká celá špička ligy. Nyní se ukáže, jak na tom skutečně jsme," přemítal Pavel Vrba, trenér Plzně, po tříbrankovém triumfu na hřišti Dynama.

Jeho svěřenci v první půli na jihu Čech jednoznačně dominovali. „Myslím, že jsme v prvním poločase podali velice dobrý výkon," rekapituloval průběh duelu Michael Krmenčík, který se postaral o vítězný gól. „Jestli byl právě tohle výkon, který je naším ideálem? Myslím, že dlouhodobě se naše hra vyvíjí podle představ," říkal Vrba.

Jeho svěřenci mohli sice nejprve inkasovat po výpadu Rabušice, ale následně dvakrát skórovali a během první půli zahodili minimálně tři další vyložené příležitosti. „Náskok mohl být mnohem vyšší, ale řešení šancí nebyla optimální. V druhé půli jsme se už tolik nedostali do mezihry, což mi hodně vadilo," vytýkal Vrba největší nedostatky. „Šancí jsme měli skutečně dost. Z mého pohledu si velkou pochvalu zaslouží brankář Staněk, protože nám pochytal neuvěřitelné věci," chválil gólmana soupeře Krmenčík.

Oklepali se z nezdaru v Evropě

Po neúspěšné pohárové konfrontaci v předkole Evropské ligy s Antverpami Západočeši remizovali v Teplicích, ale následně vybojovali čtyři výhry. „Oklepali jsme se z nezdaru v Evropě, byť všichni to v sobě pořád máme. A abychom měli stejnou šanci za rok, musíme prostě vyhrávat s každým a všude," říkal bojovně Krmenčík.

„Myslím, že přes Antverpy jsme měli postoupit. Vyřazení z poháru moc mrzí i s odstupem, protože konfrontace s belgickým soupeřem byla z naší strany velice kvalitní, ale jediný gól nás odsoudil k vyřazení. Ale naše herní tvář odpovídá tomu, co bych si přál," říkal Vrba.

Vyzdvihl i výkon záložníka Lukáše Kalvacha, který ve středu pole zastoupil Patrika Hrošovského. Ten právě po souboji s Antverpami Plzeň opustil. „Sledovali jsme Lukáše dlouhodobě a jde o borce, do něhož jsme se takříkajíc trefili. Chtěli jsme ho prvně už před rokem a půl. Bylo velice důležité jej získat i s ohledem na odchod Patrika. Každý hráč po příchodu do nového prostředí potřebuje určitě čas na adaptaci a Lukáš to zvládl z posil nejlépe," lebedil si Vrba.