Kanga nebo Stanciu? Pro Jílka spíše mediální téma, pro Trpišovského faktor, který může rozhodnout

Zatímco slávistický kouč Jindřich Trpišovský je před dnešní konfrontací se Spartou přesvědčen, že resumé minisouboje Kanga versus Stanciu bude jedním z důležitých faktorů, které mohou o výsledku a osudu derby rozhodnout, jeho letenský kolega Václav Jílek prohlašuje: „Je to hlavně zajímavé mediální téma, které slouží k porovnávání statistik obou hráčů.“

Že by snad nepřemýšlel nad tím, s čím rival z Edenu přijde? Že by neuvažoval nad rolí, kterou rumunský legionář v sestavě hostů bude mít? Že by pro něho Stanciu nepředstavoval hráče, který může mít na průběh derby důležitý vliv?

„Ale ano, pokud nastoupí Kanga i Stanciu, jsou oba v útočné fázi natolik silní a kvalitní, že jsou schopni stát se rozdílovými hráči," připouští sparťanský kouč Jílek.

„A hodně klíčovými. Zvláště pokud jeden z nich zahraje na hranici svých top možností," myslí si jeho trenérský kolega Trpišovský.

„Třeba Kanga je pro Spartu strašně důležitý. V posledních čtyřech zápasech byl pokaždé nejlepším hráčem," připomíná, že s gabonským legionářem hra Sparty stála i padala.

I proto Trpišovský před derby intenzivně přemýšlel, jak ho pokrýt a eliminovat.

Rozhodčí Karel Hrubeš diskutuje s hráči (zleva): Guelor Kanga, Milan Škoda a Florin Nita během derby.

Vlastimil Vacek, Právo

„Recept máme. Budeme ho krýt stejně, jako v posledních zápasech u nás v Edenu," naráží na tři jarní konfrontace s rivalem z Letné.

Dubnovou remízu 1:1 v základní části ligy, výhru 3:0 v poháru a květnové vítězství 2:1 v ligové nadstavbě, po němž jeho tým slavil titul.

„Rozdíl je ovšem v tom, že na jaře jsme hráli všechny tři zápasy se Spartou v Edenu, zatímco teď nás čeká derby na Letné. A tam bude Kanga zlobit dvakrát tolik," dobře si uvědomuje trenér obhájce titulu a vypočítává přednosti gabonského záložníka.

„Těžko se zastavuje. Dovede si pokrýt balon chytře tělem, takže soupeři jsou nucení ho faulovat. I třeba desetkrát, patnáctkrát za zápas. Navíc má skvělou střelu. O to důležitější bude jeho herní kvality eliminovat," nachystal Trpišovský svým svěřencům taktickou partituru, v níž je i na pokrytí Kangy pamatováno.

Šťastný slávista Nicolae Stanciu.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta bude mít proti sobě zase Stanciua, který je pro Slavii stejně důležitým hráčem, jako Kanga pro ni.

„Víme, jaké kvality ve finální a předfinální fázi má, proto se na něho musíme zaměřit. Ovšem nejen na něho, ale na celou Slavii," potvrzuje letenský Michal Sáček.

„Hráli jsme s ním, víme, jak kvalitním hráčem je. Ale my se musíme soustředit spíše na sebe než na něho," klade Martin Frýdek naopak akcent hlavně na výkon svého týmu.

„Nedokážu skutečně dopředu odhadnout, zda větší vliv na hru svého týmu bude mít Kanga nebo Stanciu," nemíní vynášet před derby soudy letenský trenér Václav Jílek.

Trenér Sparty Václav Jílek (vlevo) a majitel klubu Daniel Křetínský.

Vlastimil Vacek, Právo

Stejně tak ujišťuje, že vůbec neřeší, v jaké sestavě Slavia v nedělním podvečeru do derby vyrukuje, natož aby se sžíral dohady, zda Trpišovský vsadí na jedenáctku preferovanou v Lize mistrů nebo sestavu, která je schopna zaskočit v nejvyšší domácí soutěži.

„Neřešíme jména, protože Slavia finguje podle jasně charakterizovatelného a pojmenovatelného systému. Její herní způsob se nemění," tvrdí Jílek, i když hned další větou si přece jen trochu protiřečí: „Jde jen o to, koho do toho systému dosadí."