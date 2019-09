Moc jsem přemýšlel, litoval Rambo, že nezasadil favoritovi těžký direkt

„Šance, kterou jsem neproměnil, určují charakter duelů s favority. Měl jsem dát gól," vracel se útočník Dynama k okamžiku z dvanácté minuty sobotního zápasu. „Moc jsem přemýšlel. Honilo se mi hlavou, jestli střílet pod břevno, po zemi nebo na zadní tyč, a pak jsem zkusil střelu mezi nohy. Šlo o špatné řešení. Přitom se jednalo o tak velkou příležitost, že jsem měl jednoznačně skórovat," lamentoval třicetiletý útočník, který na jih Čech přišel v závěru srpna.

Ještě v průběhu prvního poločasu, už při dvoubrankovém manku, se dostal do další šance. „Ale to bylo hodně z úhlu. Zkoušel jsem střílet na zadní tyč, ale gólman skvěle reagoval," vyzdvihl zákrok Hrušky. „Do první branky byl zápas vyrovnaný. Jenže nám chyběl gól. Bylo k ničemu, že po pauze Plzeň jen odkopávala a my jsme byli silní na balonu. Šanci jsme si nevypracovali ani jednu," věděl Rabušic.

„Podal výborný výkon, skvěle soupeře napadal, byl nebezpečný. Jediné, co chybělo k dokonalosti, byla vstřelená branka," hodnotil útočníka trenér Jihočechů David Horejš. „Právě šance, kterou za bezbrankového stavu neproměnil, jsou pro tak těžké bitvy rozhodující. Pokud jsme schopní vstřelit první gól, tým to nakopne, v domácím prostředí se chytí i fanoušci. Jenže my jsme místo vedení záhy vyrobili hrubku v přechodové fázi a Plzeň nás potrestala. A když přidala druhý gól, bylo děsně složité otáčet dvoubrankové manko," věděl Horejš.

Budějovický Michael Rabušic (vpravo) v souboji s Petrem Buchtou ze Zlína.

Václav Pancer, ČTK

Při předešlých dvou duelech poslal Rabušice do hry z lavičky náhradníků. Proti Zlínu (2:0) i v Ostravě (1:2) skóroval. Když dostal borec přezdívaný Rambo šanci v základní sestavě, vyšel střelecky naprázdno.

„Je to paradox. Ale takové zápasy jako proti Plzni prostě jsou. Jsem rád, že se dostávám do šancí a věřím, že budu rozšiřovat i gólové statistiky. Určitě si nebudu dělat těžkou hlavu, protože jsem teď neuspěl. Doufám, že už příště v Liberci se zase prosadím," vyhlížel Rabušic duel příštího kola, kdy s Jihočechy vyrazí pod Ještěd, kde v minulosti dvakrát působil a se Slovanem slavil mistrovský titul.

„Pro mě půjde o mimořádně pikantní duel. Ale hlavní bude, abychom zápas v Liberci zvládli bodově. Trošku se suneme dolů, ale teprve nyní přicházející zápasy s týmy, proti nimž je potřeba bodovat," dumal Rabušic.