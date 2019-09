Jablonec doma poprvé ztratil, remízu vystřelil střídající Pilař

Výsledek prvního poločasu určil Vladimir Jovovič. Trefil do obou branek. Nejprve do té chtěné. V 19. minutě si šikovně vyměnil míč s Janem Sýkorou, naběhl si do pokutového území a z velkého úhlu překvapil gólmana Michala Reichla. Pravděpodobnou přihrávku na volného Martina Doležala si nechtěně srazil do branky.

Tenhle gól ještě černohorský reprezentant slavil. Ale po tom druhém už lomil rukama. Po půlhodině hry zbytečně odevzdal míč stoper zelenobílých Dominik Plechatý, zpoza vápna vystřelil Pablo Gonzáles a Jovovič míč nešťastně tečoval do protisměru Vlastimila Hrubého.

Jinak domácí rozehráli partii aktivněji. V prvních minutách kopal několik rohových kopů. Ale už ve 4. minutě ve střelecké pozici zaváhal Jan Matoušek, Jan Krob v 7. pálil vysoko nad branku. I Sigma mohla otevřít skóre jako první. Z přímého volného kopu otestoval v 17. minutě Hrubého Falta, jablonecký gólman však jeho bombu k tyči vytěsnil na roh.

Hrubý se předvedl po standardní situaci Hanáků i brzy po pauze. V 53. minutě vyrazil dobrou hlavičku Václava Jemelky po trestném kopu.

Sigma poté domácí zatlačila a v 57. minutě se dočkala i druhé branky. Hrubý rychle rozehrál, jenže trefil záda exjabloneckého Víta Beneše a míč skončil v brance. Sudí Emanuel Marek ho však neuznal kvůli nedovolenému bránění.

Vedení domácím vrátil Martin Doležal, který v 66. minutě vyhrál souboj s Martinem Hálou a hlavičkoval přesně k tyči Reichlovy branky.

Tým Petra Rady mohl přidat třetí gól v 78. minutě, ale po rychlém brejku a centru Libora Holíka z pravé strany míč usměrnil Sýkora těsně vedle. A domácí zahozená šance mrzí. V 84. minutě se parta Radoslava Látala dočkala vyrovnání, které zařídili střídající hráči. Střílený centr Jiřího Texla Hrubý jen vyrazil před sebe a Václav Pilař míč poslal do branky. Jablonec doma poprvé nezískal plný počet bodů.