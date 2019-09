Propastná ztráta na lídra. Sparta na tom byla hůř jen jednou!

Je to pořád dokola. Když už se zdá, že fotbalová Sparta vybředne z bídy, dostane ránu do vazu. Naposledy v neděli. Po výhře ve Zlíně byla nažhavená na domácí derby se Slavií. Porážka 0:3 ji vrátila zpátky do reality, sešívaní jsou prostě někde jinde. Dvanáctibodové manko Sparty na lídra s tímto faktem souzní. V historii české ligy na tom byla po 10. kole hůř pouze jednou.