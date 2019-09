Čtyři góly za tři zápasy a sedm bodů. Jakub Mareš táhne Teplice blíž ke středu tabulky

Jak byste charakterizoval zápas s Klokany?

Pro nás to byly extrémně vydřené body. V zápase se nám moc nedařilo, kombinace žádná, spíš boj. Důležité je, že jsme vyhráli doma, protože jsme se chtěli konečně dostat výš ze spodních pater tabulky. Už před svým gólem jsem měl jednu velkou šanci. Snažil jsem se lobovat míč, ale Fryšták jej chytil.

I při improvizaci ve složení obranné řady jste uhájili čisté konto. Co říkáte na defenzivu?

Jsme rádi, že jsme to takhle uhráli. Pro nás je povzbuzující, že jsme vzadu udrželi nulu a stačil nám jediný gól na vítězství. Musím říci, že jsem při něm dostal skvělý centr od Lojzy Hyčky. Pokoušel jsem se míč umístit a naštěstí to tam padlo.

Zleva Lukáš Pokorný z Bohemians, brankář Bohemians Tomáš Fryšták a Jakub Mareš z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

Panuje v týmu velká spokojenost?

Hlavní je, že konečně vyhráváme, a přece jen se posouváme v tabulce nahoru. Je hezké, že jsem se střelecky prosadil, přehnaná euforie ale není na místě. Už v úterý hrajeme pohár s druholigovým Třincem a pak jedeme k ligové bitvě do Opavy. Pro nás je každý zápas těžký. Musíme dobře zregenerovat a připravit se na obě nadcházející utkání.

Do ligy jste osobně vstoupil gólem v Příbrami, pak jste nasbíral čtyři žluté a červenou kartu. Cítíte se nyní už v pohodě?

Některé karty byly zbytečné, některé za nic. Prostě chodím úplně do všeho. Když rozhodčí s vámi mluví a není tam žádná arogance, pak to na hřišti vypadá jinak. A tím, že jsem v několika zápasech před touto sérií nedal góly, jsem se nenechal rozhodit. Už mám něco odkopáno. Věděl jsem, že obrat přijde a bude to padat dál. Doufám, že se brzy prosadí i Kuba Řezníček, který taky odvádí vepředu velkou práci.

Jakub Mareš z Teplic má v posledních dnech střeleckou formu.

Ondřej Hájek, ČTK