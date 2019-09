Sparta potřebuje zabrat. Potíž je ale v tom, že hraje v Plzni, kde už v osmi zápasech v řadě nevyhrála

Sparta by už konečně potřebovala zvládnout těžký zápas. Vyhrát, nebo alespoň bodovat. Vždyť jen dvakrát v historii samostatné české fotbalové ligy na tom byla hůř než letos. Před třiadvaceti lety, kdy po deseti odehraných kolech měla na kontě jen 13 bodů a figurovala na desáté příčce, před čtrnácti rovněž, neboť to posbírala v deseti zápasech rovněž pouze 13 bodů a v tabulce byla devátá. Letos má sice na kontě o bod víc a v tabulce je sedmá, problém je ovšem v tom, že v nedělním duelu 11. ligového kola hraje v Plzni, kde v osmi posledních zápasech nevyhrála.

„A to jsme tam vedli třeba už 2:0, ale přesto jsme nedotáhli zápas k vítěznému konci," přiznává asistente trenéra Jílka Michal Horňák, že letenskému týmu se v Plzni nedaří dlouhodobě.

Od srpna 2011 tam nevyhrála, z osmi utkáních jich šest prohrála a pouze ve dvou dosáhla alespoň na bod. Naposledy se představila ve Štruncových sadech v květnu v ligové nadstavbě, kdy mužstvo po odvolaném trenérovi Ščasném vedl právě asistent Michal Horňák a utrpěla tam hrozivý výprask 0:4.

„Ať je současná Plzeň jakkoli zpochybňována, pořád je to silné mužstvo patřící do domácí špičky. Navíc se momentálně nese na vítězné vlně, takže náš čeká velice těžká zápas," připomíná Horňák, že Viktoria v posledních pěti ligových duelech neprohrála, přičemž v uplynulých čtyřech kolech jen vyhrávala. I proto drží krok s vedoucí Slavií, na kterou ztrácí jen tři body.

Diametrální rozdíl ve srovnání s bilancí Sparty, která z posledních čtyř ligových střetnutí vyhrála jediné.

„Přitom výhra v Plzni by pro nás představovala obrovskou vzpruhu do dalších utkání i měsíců," netají letenský útočník Libor Kozák, jak ráda by Sparta utnula mizernou sérii a konečně proti soupeři ze špice fotbalové ligy zabrala a bodovala.

Letenští i podvědomě kalkulují s tím, že by je mohla Plzeň podcenit, což by jim samozřejmě nahrálo.

„Uprostřed týdne v pohárovém střetnutí v Jihlavě jsme cíl splnili. Vyhráli jsme, postoupili do dalšího kola, i když netvrdím, že jsme podali nějaký vynikající výkon," věří srbský legionář Srdjan Plavšič, že i vydřená pohárové vítězství dalo Spartě možnost zapomenout na krutou domácím prohru v derby se Slavií a dodalo hráčům tolik potřebné sebevědomí.

„Když se dobře nachystáme po fyzické i mentální stránce a budeme plnit, co na nás trenér chce, můžeme v Plzni uspět," věří Kozák, že za přispění zmiňovaných faktorů může Spartě v nedělním zápase v Plzni překvapit a bodovat.

Libor Kozák se na Letné zatím střekcky trápí.

Vlastimil Vacek, Právo

Potíž Pražanů ovšem spočívá v tom, že plzeňský kouč Pavel Vrba vůbec nepřipouští, že by jeho svěřenci mohli Spartu podcenit.

„Sparta výsledkově čekala asi víc, ale podcenit se nedá nikdy. Všichni víme, že má ty nejvyšší ambice a bude určitě dělat vše proto, aby se výsledky dostavily," vůbec si nemyslí, že by devítibodový rozdíl mezi jeho Viktorií a letenským týmem mohl hrát v nedělním střetnutí, které je na programu od 18 hodin, hrál nějaký rozdíl.

„Právě proto bude nastávající konfrontace možná záludnější a nebezpečnější."