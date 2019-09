Rozhodlo asi naše neumění, mínil Jakub Rada po prohře Klokanů

Co pro Klokany znamená výsledek z Teplic?

Vzhledem k vývoji jsme mohli pomýšlet i na tři body, nakonec bychom byli spokojeni i s jedním. Takže porážka je z našeho pohledu velmi špatným vyústěním zápasu.

Čemu nezdar přičítáte?

V kabině jsme nad tím kroutili hlavami. Rozhodlo asi naše neumění. Akcí na vstřelení branky tam bylo na naše poměry docela dost, ale nic jsme nedotáhli do konce. A tak nás Tepličtí potrestali na druhé straně gólem.

Zleva Jakub Rada z Bohemians a Igor Paradin z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

Ovlivnila výkon Bohemians neúspěšná série z předchozích venkovních zápasů?

Nějakou sérii ze hřišť soupeřů jsme neřešili. Chtěli jsme něco uhrát. Věřili jsme si, že bychom si mohli vylepšit situaci v tabulce. Chvílemi to snad bylo i na hřišti vidět, ale vracíme se bez bodu.

Jaké tedy máte pocity z teplického vystoupení?

Jsem šťastný, že jsem po dlouhé době odehrál celých devadesát minut v ligovém utkání. Ale jak jsem říkal, výsledkově to nevyšlo.

Vnímali jste improvizované složení obrany soupeře?

Dozvěděli jsme se to chviličku před zápasem. Ale to nehrálo roli. Připravovali jsme se úplně stejně bez ohledu na sestavu Teplic. Kdo hrál, nebo nehrál, to nebylo smyslem tohoto utkání.

Proč jsou pro Bohemians tak odlišné duely doma a venku?

V Ďolíčku se můžeme spolehnout na podporu fanoušků, kteří nás strhnou. Přijde mi, že venku máme menší odvahu, než doma.