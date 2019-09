Hanousek znovu selhal a odmítl výhru. Už by bylo načase, aby šance začal dávat, zlobil se Straka

Byla to rána jako z kanónu, která mohla Karviné proti Opavě zajistit první domácí vítězství v sezoně. Jenomže Marek Hanousek poslal v posledních vteřinách utkání odražený balon jen do břevna a vzápětí slezské derby skončilo. Remízou 1:1, z níž se radovali jen hosté.

„Je to strašné, už se mi to stalo podruhé. S Bohemkou jsem měl podobnou šanci. Dvakrát jsem měl takhle vítězství na noze. Asi jsem urazil fotbalového boha, ale budu to zkoušet dál," litoval zmařené příležitosti karvinský záložník.

„Tohle je pozice, ze které má být gól, ale když dáte břevno, a ještě se to odrazí před čáru, tak to není úplně špatně kopnuté. Tady rozhodují milimetry," pokračoval Marek Hanousek.

Hráči Karviné se radují z úvodního gólu, zleva Steven Petkov, střelec branky Milan Rundič a Matúš Čonka.

Petr Sznapka, ČTK

Obrovská karvinská šance rozproudila krev v žilách oběma trenérům. Každému ale z jiného důvodu. „To jsou situace, které jsou rozhodující. Není to poprvé, co mohl Marek Hanousek dát na konci utkání gól, Měl to proti Bohemce, ale i Ostravě. Už by bylo načase, aby je začal dávat, mohli jsme být v tabulce úplně někde jinde. Chybí nám koncovka a není to jen o tomto zápase. Tisíciprocentní šance nedáme. Bohužel tam nemůžu vletět, kdyby jo, tak tam ten gól dotlačím. Tohle jsou absolutně ztracené body," zlobil se domácí kouč František Straka.

„Tlačil jsem tu střelu ven a měli jsme v tu chvíli velké štěstí, ale už jsme ho také trochu potřebovali," oddychl si sportovní manažer Opavy Alois Grussmann, jenž dočasně zaskakuje ve funkci trenéra za v týdnu odvolaného Ivana Kopeckého.

Sportovní manažer Opavy Alois Grussmann, který po odvolání kouče Ivana Kopeckého tým dočasně vede společně s asistentem Josefem Dvorníkem.

Petr Sznapka, ČTK

Změny v Opavě a svou budoucnost v klubu, který v pozici manažera přivedl z krajského přeboru až do ligy, nechtěl komentovat. „Zajímá mě nyní pouze to, abychom se odrazili ode dna a na tom s Pepou Dvorníkem pracujeme. Bod z Karviné je pro nás v situaci, kdy jsme sem jeli s osmi zápasy bez výhry, zlatý. Nedíváme se na to, zda hrajeme krásný fotbal, zajímají nás jen body," řekl Grussmann.