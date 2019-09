Jak se vyvarovat dalších kiksů? To bych musel mít joystick, pokusil se žertovat sparťanský trenér Jílek

To už je tedy opravdu na mašli... „Takové chyby se snad ani nestávají,“ promítal si plzeňský kouč Pavel Vrba po vítězném utkání se Spartou nevěřícně kiks letenského stopera Davida Lischky, díky němuž Viktoria nakonec slavila ve šlágru kola výhru a letenskému soupeři se vzdálila na rozdíl dvanácti bodů. „To bych musel mít hráče na joysticku, abychom se jich vyvarovali,“ pokoušel se o žert Vrbův letenský kolega Václav Jílek, i když dobře mu nebylo.

Jak se vyhnout chybám? To bych musel mít hráče na joysticku a reagovat za ně, říká trenér Václav Jílek

Sparta zase padla. Po derby se Slavií prohrála i v Plzni, takže tabulkou klesá níž a níž. Momentálně je osmá, ale kdo ví, zda se před ní po pondělní dohrávce nedostane i Liberec.

„Trenér Jílek to má strašně těžké. Každý ho samozřejmě hodnotí podle výsledků a postavení Sparty, ale za spoustu věcí on nemůže. Musí z toho být nešťastný, protože doplácí na individuální chyby, které jeho hráči dělají," hájil svého letenského kolegu plzeňský kouč Vrba.

Sparťanský brankář Milan Heča konejší nešťastného zadáka Davida Lischku, jehož hrubá chyba pomohla Plzni k vítěznému gólu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Chyba, kterou udělal sparťanský stoper, je v podobných zápasech, jako byl ten náš se Spartou, vždy klíčovým momentem," nepopíral, že Lischka jeho týmu výhru doslova daroval.

„Už je to poněkolikáté v sezoně, co nám stoper takovou chybu udělá. Samozřejmě že fotbal chyby přináší, ale mně už to připadá, že chyby dělají jen naši stopeři," nemohl Jílek nevzpomenout sérii minel, které se jeho obránci v jedenácti ligových kolech dopustili.

Před týdnem v derby se Slavií spáchali harakiri Frýdek se Sáčkem, v Plzni se k nim přidal Lischka, který jinak sehrál dobrý zápas.

Neuznaný gól Plzně. David Lischka ze Sparty Praha a Michael Krmenčík z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

„Samozřejmě že jeho chyba rozhodla, ale naše malá údernost v ofenzivě také. Náběhů jsme měli dost, jenže kvalita scházela. Po plzeňském gólu, v první půli ale také," glosoval sparťanský kouč další prohranou ligovou partii.

„S výjimkou prvních deseti patnácti minut jsme byli aktivnějším týmem, jenže je otázkou, co s větší aktivity plyne," povzdechl si nad další bodovou ztrátou, která se pochopitelně promítá do narůstajícího manka na vedoucí Slavii i druhou Plzeň.

„Kdyby mělo jít o reálný obraz výkonnosti mezi Slavií, Plzní a námi, neskončil by zápas 1:0. Na hřišti to rozhodně na rozdíl dvanácti bodů nevypadalo, protože jsme sehráli naprosto vyrovnané utkání, které mělo skončit remízou," glosoval Jílek konfrontaci s Vrbovou Viktorií.

„Očekávané výsledky se nedostavují, ale faktorů je víc, čímž nechci hájit sám sebe. Soustředím se dál jen na svou práci, tréninky a mužstvo," nepřipouštěl si, že by mu snad prohlubující se mizérie mohla srazit vaz.

Martin Hašek ze Sparty a trenér Václav Jílek odcházejí z hrací plochy po prohře s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

Ani letenské fanoušky, kteří po další prohře požadovali na hráčích sparťanské dresy a na něm jeho sněhobílou košili, dost dobře nechápal.

„Opravdu nevím, co si o tom myslet. Že by to pomohlo k růstu výkonnosti a bodům v dalších zápasech?" kladl si řečnickou otázku, zatímco hráči své dresy kotli letenských příznivců odevzdali.

Fotbalisté Viktorie Plzeň Michael Krmenčík (vlevo) a Jan Kopic oslavují gól na 1:0 během utkání 11. kola proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Řekli si o ně, tak jsme jim je dali. Chápeme jejich rozladění," přiznával kapitán Martin Frýdek.

„Jsme v nejsložitější situaci, jakou jsem ve Spartě zažil. Děláme chyby a děláme je často. A bohužel skoro v každém zápase. Je složité se z panující situace dostat. Ale spadli jsme se do ní sami, takže se z ní sami musíme vyhrabat. Tím, že v příštím zápase zahrajeme nikoli na sto, ale sto dvacet procent," pořád věří, že příště už snad bude Spartě a jejím přiznivců konečně lépe.

Vžýdyť hrají doma s Karvinou, která je na tom ještě hůř, i když ji vede sparťanský srdcař František Straka.