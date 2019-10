Proti Slavii bez ofenzivních opor. Nemáme se čeho bát, říká Rada před bitvou s lídrem

Táhnou jabloneckou ofenzivu, jenže v neděli proti Slavii mají být mimo hru. Ve šlágru 12. kola se tým Petra Rady musí obejít bez Jana Matouška a Jana Sýkory, kteří na severu z Edenu hostují. Stejně tak i Jakuba Jugase, ten však prozatím ze základní sestavy vypadl. Severočeši by museli zaplatit poplatek v řádech statisíců korun, pokud by nastoupili.

Matoušek se Sýkorou v lize v této sezoně v jabloneckém dresu zaznamenali devět gólů. Tedy téměř padesát procent zásahů celého týmu!

„V ofenzivě nám budou chybět určitě. Maty zaměstnává obránce, je rychlý. Syky je taky ve formě, má dobrý centry a na góly nahrává," hodnotí útočník Martin Doležal absenci svých parťáků.

„Jsou to kvalitní hráči. Máme je, protože ve Slavii neměli takové uplatnění. Ale šanci dostanou jiní. Jedenáct hráčů dáme dohromady určitě, nemáme se čeho bát," říká kouč Petr Rada.

Honzové slaví. Sýkora posílá Jablonec do vedení 1:0 v Českých Budějovicích svým třetím gólem v zelenobílém dresu, Matoušek v pozadí.

FK Jablonec.cz

Do sestavy má blízko Hübschman

Oproti úternímu utkání s Brnem v domácím poháru (3:2) se tak do sestavy nejspíše vrátí kapitán Tomáš Hübschman, šanci pak větří Miloš Kratochvíl či Jan Chramosta, jenž v lize v této sezoně na základní sestavu zatím čeká.

„Ale nejen já, i ostatní střídající hráči. Dvě místa se tam teď uvolní a uvidíme, pro koho se trenér rozhodne. Samozřejmě bych nastoupil rád, těším se," konstatuje Chramosta. V úterý v MOL Cupu střídal právě Matouška.

Ve hře je i Vojtěch Kubista, ovšem i překvapivý tah Kasperem Hämäläinenem. Finský reprezentant již v minulém kole zažil debut v české lize, kdy nastoupil na posledních minuty ve Zlíně a přispěl k těsnému triumfu 1:0.

Jan Matoušek se s Janem Sýkorou radují z vítězné branky proti Opavě v 5. kole.

FK Jablonec.cz

Udrží Jablonec domácí neporazitelnost?

Jablonec na Střelnici drží už třináctizápasovou šňůru bez prohry. Naposledy na svém stadionu padl v prosinci minulého roku právě se sešívanými 0:2.

„Víme, že Slavia je někde jinde. Skupuje z celé ligy hráče, kterým se daří, mají na to finance. Teď jim to sedí, hrají výborně v Lize mistrů. Nic lehkého nás nečeká," předvídá před nedělní bitvou Doležal, který v minulé sezoně těsně před startem jarní části málem do Edenu přestoupil, transfer nakonec zarazil majitel Jablonce Miroslav Pelta.

„Slavia v současnosti hraje nejlepší fotbal, momentálně lepší český tým není. Mají nejlepší hráče, mají to dobře poskládané, dnes je konkurenceschopná i v Evropě," uzavírá jablonecký kouč.