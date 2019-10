Dvorník zatím neví, zda budou s Grussmannem u týmu pokračovat

"Bylo to nastavené na dva zápasy tímto způsobem. Nebudu to rozvádět, ale po víkendu si to v klubu ze všech stran rozebereme a přijde nějaké rozhodnutí. Zda budu pokračovat ve funkci, v jaké jsem, nebo ne, v tuto chvíli nevím. Variant je spousta. Musíme ale najít nejlepší cestu pro klub, abychom mohli být úspěšní," řekl na tiskové konferenci Dvorník.

Porážka s Teplicemi ho hodně mrzela. Opavští už deset kol čekají na výhru a mohou se znovu propadnout na poslední místo ligové tabulky. "Do utkání jsme vstoupili slušně. Měli jsme tam dvě střely z dálky a spoustu centrů. Trošičku nám vázl střed hřiště, přesto jsme se dostávali dopředu. Bohužel nedokážeme být vepředu na správném místě," litoval Dvorník.

"Deset utkání bez výhry je dlouhá série. Ale věřím, že pokud budeme kvalitně pracovat, brzy přijde zápas, který pro nás bude zlomový," doplnil Dvorník.