Hložek: Kozák se hattrickem nastartoval, jsem rád za něj i za celý tým

Dalo by se říci, že utkání s Karvinou byl nejlepší zápas Sparty v sezoně?

Myslím, že jsme až na jednu šanci začali dobře. Druhou půli už bylo utkání jasnější, navíc jsme dokázali vstřelit tři góly.

Jak jste viděl situaci před prvním gólem?

Dostal jsem krásný míč za obranu od Michala Trávníka. I když jsem byl sám, tak na mě Libor zakřičel. Možná i se štěstím jsem to na něj dostal a on to dobře trefil.

Libor Kozák vstřelil hattrick, přesně to, co potřeboval...

Věřím, že se tímhle zápasem chytil. Jsem hrozně rád, že jsem mu přihrál na dva ze tří gólů, ale hlavně jsem ráda za Libora.

Vnímali jste hecování kouče soupeře Františka Straky, který má navíc sparťanskou minulost?

Věděli jsme, že to hodně prožívá. Čekali jsme, že na nás Karviná vyrukuje, což se taky stalo.

Byl to nejlepší zápas i pro vás osobně?

Měl jsem dvě šance, které mohly skončit brankou. Možná jsem neměl trochu štěstí, ale jsem hlavně rád za celý tým, že jsme zápas zvládli.