Máme geniálního kapitána, velebil trenér po sedmém domácím vítězství sedmatřicetiletého záložníka

„Jsem nadšený, že držíme domácí sérii bez ztráty bodu. A ohromně se těším na reprezentační přestávku, protože tyhle situace, kdy zápas rozhodujeme v poslední minutě, mě děsně ničí," smál se blaženě Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi, po vítězství 2:1. Středočeši ve třetí minutě nastavení doma skolili už Spartu v pátém kole (4:3), při nedělní bitvě s Plzní padla vítězná trefa Komličenka z pokutového kopu ve stejném čase.

„Penalta v poslední minutě, to je hrubá chyba," posteskl si plzeňský trenér Pavel Vrba. Jeho tým do přestávky zápasu dominoval, jenže proměnil jedinou šanci. „První poločas byl z naší strany výraznější," přitakával Vrba. „Plzeň do přestávky rychle kombinovala, nebyli jsme schopní se jejich kvalitě vyrovnat. O půli jsem kluky nabádal hlavně ke klidu," říkal Weber.

Jeho tým po obrátce rychle srovnal, když Matějovský našel ve volném prostoru Budínského, který balón po zaseknutí poslal ke vzdálenější tyči. „Krásný gól," uznale kýval hlavou Vrba. „Ale nemůžeme hráče pustit do středu na střelu, musíme jej přece vytlačit do strany," vyčinil Vrba vzápětí plzeňskému zadákovi Hlouškovi.

Stoprocentní domácí bilanci pro Středočechy zachránil Komličenko z penalty po faulu brankáře Hrušky na unikajícího Klímu. Domácího útočníka do sóla poslal znovu Matějovský. „Rozhodla Markova genialita," vyzdvihl Weber přínos kapitána.

„Žádný jiný hráč kromě Matějovského by neřešil situaci stejně. Dával finální přihrávku z prvního doteku, za obranu a fantasticky načasovanou. Máme v Česku výborné hráče, řadu z nich jsem trénoval, ale žádný jiný by nevyřešil finální přihrávku před penaltovou situaci jako Marek," rozplýval se Weber nad hrou sedmatřicetiletého borce. „Snad mi ho nikdo v zimě nevyfoukne. Vždyť on prožívá druhé jaro," smál se Weber po výhře 2:1.