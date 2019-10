Druhou půli jsme prohospodařili, posteskl si Kopic, když Plzeň ztratila vítěznou sérii

Odehrál parádní zápas. Pátým gólem sezony poslal do vedení Plzeň v nedělní bitvě dvanáctého kola nejvyšší fotbalové soutěže na hřišti Mladé Boleslavi. Pro spoluhráče pak připravil ještě další velice slibné gólové příležitosti. Jenže nikdo z parťáků Jana Kopice už se do střelecké listiny nezapsal a Západočeši se nakonec po předešlých pěti výhrách domů vraceli s prázdnou. Středočeši totiž udrželi domácí stoprocentní bilanci a slavili výhru 2:1. „Měli jsme našlápnuto k vítězství, ale druhou půli jsme prohospodařili," posteskl si devětadvacetiletý záložník.

Jste hodně zklamaný s ohledem na průběh zápasu, v němž jste vedli a do přestávky zápasu jasně dominovali?

Ano, moc. Hráli jsme podle plánu, dobře jsme kombinovali, získávali odražené míče a Mladou Boleslav nepouštěli vůbec do šancí. Když jsme však inkasovali krátce po přestávce, Boleslav se dostala do hry.

Sebral vašemu týmu pohodu rychlý gól krátce po přestávce?

Mohli jsme rychle zvrátit skóre zase na naši stranu, kdy měl obrovskou příležitost Honza Kovařík. Jenže jsme ji nevyužili. A pak ve zbytku zápasu jsme nedokázali sbírat odražené míče. Naopak jsme pustili do hry Matějovského a Komličenka. Dostali jsme do hry jejich dva nejlepší hráče, těžko se to pak brání. Proto nás Boleslav zatlačila.

Jan Kopic z Viktorie Plzeň a Jakub Klíma z Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

V předešlých pěti zápasech jste byli stoprocentní. Jde o hodně nepříjemnou ztrátu s ohledem na bodové dostihy na čele tabulky?

Hlavně s ohledem na těžký los, protože v dalších dvou kolech narazíme na Ostravu a Slavii. Proto jsme tři body z Mladé Boleslavi moc potřebovali. A myslím, že jsme k nim měli dobře našlápnuto. Jenže jsme to v druhé půli prohospodařili. Stáhli jsme se ze hry. Možná jsme i trošku panikařili. Měli jsme hodně střel z velkého vápna, ať už šlo o Tomáše Hořavu nebo Lukáše Kalvacha. Chybělo nám více štěstí i umu současně.

O bod vás připravila penaltová situace v nastaveném čase. Jak jste viděl ze svého pohledu souboj domácího útočníka Klímy s vaším brankářem Hruškou?

Klíma byl u míče trošku dříve, ale Hruška jeho střelu vyrazil, pak se srazili. Nevím přesně, jak je na podobné situace pamatováno v pravidlech, ale vše se řešilo i u videa, tak snad to bylo správně.