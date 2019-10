Slavia v trháku! Je to příjemné, ztráta Plzně nás motivovala, tvrdí Souček

Už před utkáním v Jablonci slávisti věděli, že v případě tříbodového zisku utečou druhé Plzni na rozdíl luxusních šesti bodů. Západočeši totiž krátce předtím padli v Mladé Boleslavi 1:2. „Byla to pro nás další motivace, abychom se v tabulce cítili líp,“ přiznal kapitán sešívaných Tomáš Souček. Právě on vstřelil v 70. minutě vítězný gól a poslal úřadující mistry do šestibodového trháku. „Je to příjemné,“ řekl.

Je to pohodlný náskok?

To ještě ne. Šest bodů jsou dva zápasy, to se dá ztratit hned. Pohodlný je, až když je to definitivní. Tohle nic není. O pohodlnosti nechceme nic slyšet. Chceme hrát podle sebe jak v Lize mistrů, tak v lize, tak v poháru. Chceme dominovat v každém zápase.

V Jablonci jste začali dominovat postupem času, ale gólu se dočkali až dvacet minut před koncem. Bylo to z vašeho pohledu především o trpělivosti?

Ano, hodně jsme to obehrávali. Bylo to o prvním gólu, který naštěstí přišel, i když až ve druhém poločase. I v prvním jsme měli určité příležitosti, které jsme měli proměnit. Ale gólman jim skvěle zachytal. Co se týká hry, myslím, že jsme předvedli dobrý výkon.

Dvě šance Vlastimil Hrubý chytil právě vám. Naplnilo se, že do třetice všeho dobrého?

Je to tak. Dvakrát mi to gólman vytáhl. Před koncem prvního poločasu jsem se už téměř radoval. Už jsem si říkal, že je skoro muž kola. Ale pořád jsem se tam cpal, sypalo se to z jedné strany na druhou, měli jsme velký tlak. Věřil jsem, že ten gól dáme. Tlak byl větší a větší.

Jak těžké bylo zregenerovat po těžkém zápase v Lize mistrů s Dortmundem? Nastoupili jste jen se dvěma změnami v základní sestavě.

Jak kdy, ale tady to tak těžké nebylo, protože s Dortmundem jsme předvedli docela dobré utkání, když nepočítám ztrátu bodů, což nás mrzelo. Ale když se hraje takhle, tak se regeneruje líp, v šatně je zábava. Navíc fyzio i maséry máme na špičkové úrovni, takže bylo dost času se na Jablonec připravit.

Zleva Miloš Kratochvíl z Jablonce a Josef Hušbauer ze Slavie.

Radek Petrášek, ČTK

Hrála v málo pozměněné sestavě i nadcházející reprezentační pauza?

Asi se s tím kalkulovalo. Vždy se to odvíjí od dalšího zápasu. Teď jsme měli dost času od Ligy mistrů a dost času na regeneraci nyní i bude. I proto se zvolila tato sestava.

Ondřej Kolář opět vychytal čisté konto a gól nedostal již 758 minut a může zaútočit na rekord Petra Čecha. Je to v kabině téma?

Zaslechl jsem to. Bude to skvělé, jestli to Koly překoná. Ani nevím, kolik mu na něj chybí...

Petr Čech nedostal gól 902 minuty, takže ještě 144.

Je to skvělé. V Jablonci to měl do osmdesáté minuty bez práce, ale pak bylo vidět, že je to zasloužené. Měl dva skvělé zákroky. Samotného by mě mrzelo, kdyby o to přišel. Ale soustředíme se hlavně na tři body a až pak na případné rekordy.