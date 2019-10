Konečně nikoho nehledal a vystřelil! Radoval se z Reiterovy premiérové trefy Jirásek

„Kdyby se nám to takto povedlo pokaždé, tak bychom byli hodně rádi. V některých zápasech nám ty góly nepadaly, teď se dá říct, že nám tam spadne hned první šance," připomněl Jirásek i dohrávku 11. kola z minulého pondělí, kdy Baníkovci nasázeli Příbrami tři góly v úvodních devíti minutách.

„Náhoda to asi není. Dohráváme šance a více než tomu bylo dříve se tlačíme do zakončení. V tom je asi největší rozdíl oproti tomu, co jsme hráli na začátku sezony, kdy jsme buď neodcentrovali, nebo nevystřelili. A navíc i góly dostávali," přemítal Jirásek, který přiznal, že se s Reiterem o možnosti sehrát situaci tak, jak se to povedlo před druhým gólem, hodně bavili. „Když jde Reiter do brejku, tak na tom vápně je hodně prostoru. Říkali jsme si už v minulých zápasech, že bychom to tak mohli zahrát a teď se nám to povedlo," těšilo Jiráska.

Zleva Nemanja Kuzmanovič, Dame Diop a Milan Jirásek z Baníku oslavují gól.

Vladimir Pryček, ČTK

Rád byl i za to, že bývalý hráč Bohemians konečně v Baníku prosadil i gólově. „Dal jsem mu přihrávku do běhu a on konečně vystřelil! Nikoho nehledal! Poradil si s tím parádně. Říkali jsme mu neustále ať střílí. Že už musí dát taky nějaký gól," usmíval se Jirásek.

Baník dal ve dvou ligových zápasech sedm gólů, v součtu s pohárovým utkáním proti Hradci Králové (2:0) neinkasoval ve třech utkáních za sebou „Jsme rádi, že nám to tam padá. Hlavně v domácích zápasech, kde ty body musíme dělat. Teď už tomu chybí jen potvrdit to venku," řekl Jirásek.

„Je ale skvělé, že nám to funguje i dozadu. Když nedostáváme góly, tak se nám lépe útočí. Není to tak dávno, co jsme hned na začátku dostali rychlé góly a pak je složité ta utkání obracet," vrátil se na začátek sezony Jirásek.