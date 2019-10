Nový trenér Bohemians si telefonátu od Haška cení. Venku chce hrát odvážněji

Fotbalisty Bohemians před pěti lety vyvedl v lize ze sestupové šlamastiky. Teď se Luděk Klusáček ke Klokanům vrátil a svoji druhou trenérskou misi u Botiče načíná s podobnými úkoly. „Co nejdřív se dostat v tabulce do klidnějších vod,“ hlásí 52letý kouč, jenž se chopil žezla po odvolaném Martinu Haškovi a smlouvu podepsal do konce sezony.

Váhal jste nad nabídkou dlouho?

Nějaký čas na přemýšlení jsem si vzal, ale v průběhu sezony není moc prostor pro dlouhé rozhodování. Já v podstatě moc nepředpokládal, že bych zůstával v Česku. Bohemka byl jediný klub, který přicházel do úvahy.

Tým je jedenáctý s minimální ztrátou na středovou skupinu, na druhou stranu má jen tříbodový odstup od poslední Opavy. Jaký cíl vám vedení klubu stanovilo?

Zachránit ligu! Je hrozně milé přijít do známého prostředí, přál jsem si do Bohemky jednou vrátit. Na druhou stranu si uvědomuju, že tohle všechno (nadšení) trvá týden, dva a pak to přebijí okamžité výsledky a realita.

Bývalý trenér Bohemians 1905 Martin Hašek.

David Taneček, ČTK

Chystáte se na změnu herního stylu?

Každý trenér má svoji určitou představu o způsobu hry. Vždycky musíte respektovat kádr, typologii hráčů. Uvidíme, jak si to vzájemně sedne. Zvažujeme změny v rozestavení, ale uvidíte až v zápase, nechci to soupeřům ulehčovat (úsměv). Na první domácí utkání se ale už moc těším. V Ďolíčku je to specifické, proto je Bohemka prostě Bohemka.

Jistě chcete vylepšit výsledky na cizích hřištích. Zatímco doma Klokani válí a ještě neprohráli, venku urvali ze sedmi utkání pouze bod.

Tohle se těžko analyzuje. Může to být i souhra okolností a náhod. Třeba minulá sezona byla přesně naopak. Nemyslím si, že se hra Bohemky natolik změnila, aby to přenášelo tyhle paradoxy. Rozhodně ale budeme chtít hrát odvážněji a taky se snažit, abychom nemuseli dohánět skóre. Třeba v Budějovicích se prohrávalo 0:2, což je pak hrozně těžké.

Kontaktoval jste bývalého kouče Martina Haška?

Martin mi sám volal. Říkal, že kdybych potřeboval nějaké informace o týmu, ať mu kdykoliv zavolám. Ke schůzce jsem se zatím bohužel nedostal, protože jsem toho měl teď relativně dost. Ale hodně si cením toho, že se mi ozval a nabídl pomoc.

Při vaší premiéře vás čeká důležitý duel s Opavou. Studoval jste její hru?

Pro mě bylo teď hlavní seznámit se co nejvíc s hráči Bohemky a její hrou. Některé zápasy jsem sám viděl, ale snažil se jich zhlédnut ještě víc. Zápas je důležitý, ale není závěr sezony a není to tedy o tomhle jednom utkání. Šest, sedm týmů má podobné bodové zisky a všechno to pak jsou zápasy o šest bodů. K hráčům nemám při trénincích žádných připomínek. Nebyl to problém ani předtím, obecně vždycky změna trenéra mužstvo trochu probudí. To je logické.

Bude na nedělní souboj se Slezany k dispozici některý z marodů?

Situace není úplně příznivá. Mimo hru jsou Hronek, Vacek, Dostál, Puškáč, Ljovin. Ta zranění jsou všechna dlouhodobějšího charakteru v řádu měsíce kromě Hronka, který ale na Opavu ještě nevypadá. Navíc je vykartovaný i nigerijský útočník Ugwu.

Před čtyřmi lety jste skončil na lavičce Jihlavy a poté dvakrát působil jako asistent Ivana Haška ve Spojených arabských emirátech. Jaká to byla pro vás zkušenost?

Před dvěma lety jsme asi deset měsíců vedli FC Emirates, od loňského léta do letošního března pak ještě s Jardou Veselým trénovali Al-Fudžajru a musím říct, že Emiráty šly nahoru. My tam byli poprvé před jedenácti lety a fotbal tam zaznamenal velký pokrok. Možná by byli někteří lidi překvapení. Zaslechl jsem třeba, že o Ivanovi údajně někteří fotbaloví odborníci prohlásili, že tam trénoval taxikáře, tak bych jim přál vidět tu úroveň. Některé kluby nejsou vůbec špatné a v Česku by se úplně neztratily. Způsob hry je jiný, ale v Emirátech je řada silných týmů a působí tam hodně špičkových hráčů. V týmu můžou být čtyři cizinci a někteří takoví v české lize nejsou.

Jaká je mentalita místních hráčů?

Čeští hráči jsou rozhodně pracovitější, ale není problém, že by nebyli profesionální. To vůbec ne. Jsou hodně hraví. Některé věci v tréninku Češi neradi dělají, oni však do toho jdou hlava nehlava. Třeba při nácviku standardek je to v Čechách vždycky opatrné, všichni se bojí. Oni by se naopak pozabíjeli. Pak jsou zase určité činnosti hlavně ty drilové, které jim tolik nevoní.

Bylo složité trénovat vzhledem ke klimatickým podmínkám, které tam panují?

Trénuje se tam většinou k večeru podle ročního období, v létě se pak hodně jezdí do Evropy.

Al-Fudžajru jste přebírali po legendárním Argentinci Diegu Maradonovi. Bylo to v týmu po vašem příchodu cítit?

Hlavně hráči ho měli hrozně rádi. Doslechl jsem se, že ne vždy se obklopí úplně loajálními lidmi. Ale jak říkám, samotní hráči ho měli moc rádi.

Komunikace probíhala v angličtině?

Z devadesáti procent ano. Akorát Ivan při některých věcech používal tuniského překladatele. Řekl to francouzsky a Tunisan následně hráčům tlumočil do arabštiny.

Na jaké úrovni je v Emirátech zázemí?

Je opravdu výborné. Servis, tréninkové plochy, o tom se nám tady ani nesní.

Do Česka jste se vrátil v březnu. Jak jste půlrok bez angažmá vyplnil?

Věnoval jsem se rodině, sportoval, hrál třeba tenis. Po fotbalech jsem ani moc nechodil.