Schranz připravil Sigmu o domácí neporazitelnost, ke třem bodům pomohl i navrátilec Drobný

„Prohra mrzí. Chtěli jsme se dotáhnout na špici, ale nepovedlo se," litoval kouč Hanáků Radoslav Látal s tím, že především první poločas Sigma totálně prospala. „Do druhého jsme již vstoupili dobře, vyrovnali jsme a já věřil, že to otočíme. Jenže přišel kiks gólmana Reichla, který špatně odkopl míč, soupeř toho využil, znovu se dostal do vedení, a to nás srazilo. Závěr jsme pak už nezvládli. Až do konce jsme byli úplně jaloví," přiznal Látal.

„Doma nehrajeme dobře, byť některé zápasy jsme i vyhráli. Dál to tak už nejde. Budeme muset do toho šáhnout, něco udělat," dodal zklamaný olomoucký trenér.

Spokojenost naopak panovala v táboře Českých Budějovic. „Jsme strašně rádi za tři body. Kluci splnili do puntíku, co jsme po nich chtěli. Věděli jsme, že Sigma má vzadu okénka, obrana hraje hodně vysoko, a to se potvrdilo. Využili jsme toho a vyhráli naprosto zaslouženě," tvrdil lodivod Jihočechů David Horejš.

Hodně si také cenil, že jeho svěřence nesrazil vyrovnávací gól domácích. „Otřepali jsme se z něj a pak donutili Hanáky k chybám. Byli jsme navíc kompaktní, sebejistí," podotkl Horejš, který vyzvedl i gólmana Drobného. „Je neskutečný profík. Tým úžasně zklidnil," liboval ji trenér Jihočechů. „Je pro nás legendou a bude obrovskou posilou. Cítit to bylo od prvního tréninku, do kterého se zapojil, a i dnes to potvrdil," vzdal hold někdejšímu reprezentačnímu brankáři i střelec dvou gólů Schranz.

Z pohledu celého duelu byl však podle něj klíčový druhý gól Českých Budějovic. „Nejprve jsme inkasovali, ale pak jsme se znovu dostali do šancí. Já tu svou ještě neproměnil, ale naštěstí Patrik Brandner nás poslal podruhé do vedení, a to utkání zlomilo," měl jasno slovenský snajpr. Dva zásahy si ale na své konto připsal. „V prvním případě jsem se rozhodl navést míč na střed, pak jsem vypálil a vyšlo to. Podruhé jsem se trefil po rohu, když jsem zůstal na malém vápně zcela sám. Překvapilo mě, že to tam doletělo. Nikdo mě nebránil. Stačilo, jen to trefit," popsal své góly Schranz.