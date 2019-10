Rekord nebude, litují slávisté Koláře. Gólmanova série je však také tížila

Hořký paradox. Sérii mu ukončil Michal Škoda, v sobotu příbramský kapitán a bratr slávistického kapitána Milana Škody.

Ondřej Kolář tentokrát nebyl tak docela bez viny. Martin Nový ho překvapil prudkou střelou z přímého kopu. Gólman vyrazil míč na tyč, odkud se odrazil před útočníka a dlouhá série skončila.

7⃣8⃣8⃣ minut



Tak dlouho vydržel Ondřej Kolář v lize nepřekonán. Jde o druhou nejdelší sérii v historii samostatné české ligy. Jedna série skončila, druhá možná začíná. Jen tak dál, Koli! 👏👏👏

„Každý gól se dá chytit. Byl jsem rád, že jsem míč ještě konečky prstů vyrazil. Popravdě jsem ho totiž už viděl v brance a byl rád, když jsem slyšel zvuk tyče. Odrazil se bohužel nešťastně ke Škoďákovi, který to uklidil," líčí brankář, jak přišel o neprůstřelnost.

„Nebudu lhát, konec série mě mrzí. Všude se o rekordu mluvilo, v kabině se hodně omílal. Měl jsem ho v hlavě. Popravdě ale musím říct, že teď ze mě všechno spadne, už je po rekordu a začneme třeba v Plzni znovu," doufá Kolář.

Možná rekord řešili až moc

Spoluhráči věřili, že svého gólmana do čela tabulek donesou.

„Mrzí nás, že jeho série skončila. Možná jsme rekord řešili až moc. Báli se, aby se něco nestalo. Nevím, jestli to měl někdo v hlavě. Je škoda mít takovou šanci na rekord, ale má zase další motivaci jít do toho znova. Věřím, že to dokáže. Pořád je ale první tým a máme ze zápasu tři body do tabulky. Rekordy jsou až plusové body," přemítá autor dvou gólů Tomáš Souček.

🧤 „Ukázali jsme sílu! Ztracený rekord ale mrzí," řekl po duelu s Příbramí Ondřej Kolář. #slapri



🗒️ HODNOCENÍ ZÁPASU ➡️ https://t.co/TXXtf5KAcp pic.twitter.com/ngqYWkqywP — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 19. října 2019

„Ondra si dlouhou sérii zasloužil. Inkasovaným gólem teď odnesl výkon mužstva v prvním poločase. Na druhou stranu jsem rád, že před velkým zápasem, který nás čeká, je téma pryč," netají trenér Jindřich Trpišovský.

„Kolář poskočil aspoň na druhé místo, může ale třeba hned začít novou. Každopádně může mít zase čistou hlavu. Sám říkal, že tolik telefonů jako ohledně série, neměl ani po Lize mistrů," dodává kouč.

Kolář se zápasu po reprezentační pauze trochu bál, mužstvo se scházelo postupně. Cení si však, že ukázalo sílu a utkání otočilo.

„Věřím, že jsem ještě mladý a mám rekordní metu před sebou. Určitě se o sérii pokusím znovu. Doufám v její začátek hned v Plzni," neztrácí naději.