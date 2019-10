Furt koukám nahoru a doufám, že skončíme do šestého místa, svěřoval se Zajíc

Hezky jste se před samotným zakončením zbavil obránců. To si vybavíte?

Šáša (Ondřej Šašinka) mi to prodloužil hlavou, já jsem si to hodil mezi dva beky a byl jsem tam sám. Šel jsem z úhlu, nebylo to jednoduché zakončení, ale bylo to přesně mezi nohy. Viděl jsem, že je máme roztažené, vyšlo to.

Jaký to byl zápas? Zdálo se, že jste Karvinské útočné snahy docela v klidu kontrolovali?

Bylo to vyrovnané, hodně střídavé. Spíš jsme měli štěstí, že jsme vyhráli.

Protože jste dohrávali v oslabení?

Je náročné, když jenom běhám ze strany na stranu. Na konci utkání už jsem nemohl.

Venku se vám daří, čím to?

Vyhovuje nám hrát na brejky, protože máme rychlé kraje.

Po vítězství v Karviné máte 21 bodů stejně jako Ostrava či Jablonec. Myslíte na první šestku?

Je to super, doufám, že v tom budeme pokračovat. Nevím, co ostatní, ale já jsem se díval, že bychom se mohli dostat někam nahoru. A modlil jsem se, ať vyhrajeme a posuneme se. Furt koukám nahoru, doufám, že skončíme do šestého místa.

Mluví se o tom v kabině?

Ne, jen já. (smích)

Teď hrajete doma s Opavou. Bude to povinná výhra?

Povinná? To nevím... Bude to taky těžké. Navíc si budeme muset poradit s vykartovanými hráči.