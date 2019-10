Spokojený Vrba po Baníku: Diváci se museli bavit!

„Viděli jsme utkání velice dobré úrovně, která splňovala očekávání od obou mužstev. Diváci se museli bavit, museli být spokojení. Udělali jsme si to jen trošku složitější, neboť jsme v první půli nedali gól," uvedl trenér Viktorie Pavel Vrba.

Musel ho těšit nejen výsledek, ale také způsob, jak k němu Plzeň dokráčela. Rozhodně mohla vstřelit víc než tři branky. Pro Západočechy bylo také důležité, že se před nedělním šlágrem s vedoucí Slavií dotáhli na lídra opět na šest bodů.

„Manko po třinácti kolech je pro nás složitější. Ale vzpomínám si, že před dvěma roky jsme měli náskok mnohem větší, ale do konce ligy jsme se klepali, aby nás nikdo nedohnal. Zápas se Slavií bude hodně důležitý, ale nemyslím si, že je konec soutěže. Je teprve v jedné třetině," podotkl Vrba.

Věří, že proti červenobílým bude mít k dispozici záložníka Jana Kopice. Reprezentant, kterého podzim zastihl možná v životní formě, po souboji v závěru zápasu odkulhal ze hřiště. „Myslím, že se jedná pouze o koňar, nemělo by to bát snad nic vážného. Ale zavinil si to sám, měl dát míč dřív od nohy," pověděl plzeňský kouč. Do neděle se prý určitě nestihnout uzdravit dlouhodobí marodi Kovařík s Čermákem, naopak Beauguel s Hořavou už začali s tréninkem.