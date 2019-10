Zase budeme honit zajíce, míní uzdravený stoper Karviné Dreksa

Návrat do sestavy vám výsledkově nepovedl. Proč jste prohráli?

Protože Slovácko bylo lepší, bylo na nás dobře nachystané. No a my jsme naopak předvedli slabý výkon.

Po týdnech jen na tribuně jste přímo na hřišti poznal hru Karviné. Co vám aktuálně chybí nejvíce?

Jednoznačně kvalita na míči a lepší řešení finální fáze. To nám scházelo dneska a schází to i po celou sezonu, protože gólů jsme dali moc málo.

Vypadá to tak, že Karviná se na každý gól hodně nadře, zatímco soupeř dvakrát uteče a prohráváte 0:2. I proto jste doma ještě v sezoně nedokázali zvítězit?

Jednoznačně. Ono to tak bývá. Musíme toho hodně zlepšit, začít na tom makat, abychom doma body dělali. Pokud doma bodovat nebudeme, budeme mít obrovské problémy.

Tomáš Zajíc si při úvodním gólu píchl míč kolem vás. Nechtěl jste faulovat?

Byl by to obrovský risk, mohla z toho být penalta, nebo červená karta. Raději jsem nohu stáhl, protože jsem si nebyl jistý, jestli nejsem ve vápně. Byla to nějaká 25. minuta, věřil jsem, že to Hrdla (Libor Hrdlička) chytne, nebo že Zajíc netrefí. Nechtěl jsem oslabit mančaft.

Nijak jste si proti Slovácku nepomohli ani ze standardek, které byly v minulosti silnou zbraní Karviné, proč?

To už je asi pryč. Myslím, že letos jsme dali ze standardky jen jeden gól, a to když jsme ve Zlíně vyhráli 4:1. Dneska jsme měli snad patnáct standardek a dvanáct jich skončilo v gólmanových rukách, který okamžitě vyhazoval balon do brejku. Musíme na tom více pracovat.

Cítíte, že Karviná se znovu potápí do těžkých starostí?

Jednoznačně, ale už jsem tady zažil daleko horší situace, takže jsem pozitivní. Stále si myslím, že ta kvalita i potenciál v nás je. Budeme bojovat, abychom se do dalšího utkání zlepšili, ale ty domácí body nám budou chybět. Můžeme si každou sezonu říkat, co chceme, ale vypadá to, že zase budeme honit zajíce.

Zvládl jste celé utkání, už jste zdravotně v pořádku?

Musím říct, že se cítím nejlépe za rok a půl. Nic mě nebolí. Mám z toho radost, i když vím, že po takovém zápasy mít radost je docela nepatřičné. Ale jsem rád, že jsem zpět a že jsem utkání přežil ve zdraví. Po roce a čtvrt, kdy jsem toho moc neodehrál, to samozřejmě nebylo ideální, ale mám obrovskou radost, že jsem na hřišti.