Příbram - Zlín 0:0 Za fotbalovou bídu se v Příbrami body dělily

Do sestavy domácích se vrátili Rezek, Alvir i Zeman, ale úvod patřil Zlínu, který však Kočího neohrozil. Stejně si vedl na druhé straně Škoda, jeho střelecký pokus letěl vysoko nad břevno. Alvir v další slibné akci místo přihrávky volnému Zemanovi volil sólo a o míč přišel.

Z obou stran byla cítit nervozita, přílišná opatrnost a z ní pramenící nepřesnosti. Hosté měli v základní sestavě tři příbramské odchovance - Fantiše, Maška a Wágnera, kteří ale svým projevem nevybočili z průměru. Navíc Mašek se brzy zranil.

Domácí byli směrem dopředu aktivnější a po necelé půlhodině nabídli nebezpečnou akci, když Zeman prolétl do pokutového území, ale jeho centr ke Škodovi nedoletěl. Do slibné pozice se dostal o chvilku později Alvir, ale místo střely vymyslel zpracování a hosté mu míč ukopli. Stejně nemohoucí byli při občasné návštěvě domácí šestnáctky i hosté. Fotbalová bída tak vládla u říčky Litavky do konce první půle.

Zleva Petr Buchta ze Zlína a Michal Škoda z Příbrami

Kateřina Šulová, ČTK

A vydržela i v té druhé. První minuty sice patřily Zlínu, ale Příbram brzy převzala iniciativu, ovšem se stejným výsledkem. Co letělo do šestnáctky hostí vzduchem zlikvidoval Rakovan, s přihrávkami pozemi si poradili obránci. Když už se do nadějné pozice dostal Polidar, překážel mu míč... První opravdová střela mezi tyče byla k vidění po hodině, když Zeman z trestného kopu mířil do levého horního rohu branky, ale Rakovan tam doskočil.

Zlín odpověděl vzápětí, ránu Fantiše však Kočí vyrazil a krátce na to Matejov pálil těsně vedle branky. Hosté byli v poslední dvacetiminutovce častěji u míče, ale k zakončení se nedostali.

Rozhodnout mohl Zeman, který kopal před hranicí šestnáctky trestný kop za ruku Bartošáka, ale trefil jen zlínskou zeď. V poslední minutě to zkusil z dvaceti metrů Nový, a Rakovan se jen ohlédl za míčem, který prosvištěl kolem jeho pravé tyče.