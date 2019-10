Byli jsme trapní, seřvat jsme potřebovali, uznává po další porážce opavský kapitán Žídek

Sportovní manažer Alois Grussmann, který má nyní na opavské lavičce hlavní slovo, si nebral servítky. „Pořádně nás seřval. Ale asi to bylo potřeba. Byli jsme v Hradišti trapní," uznává zklamaný kapitán Jan Žídek.

„Z toho, co jsme předvedli a že zůstáváme poslední, jsem hrozně smutný. Strašně mě to bolí. Bude to chtít odpíchnout se od jednoduchostí a dát příště do utkání víc srdíčka. Musíme zabojovat za Opavu ze všech sil. Věřím, že nikdo z nás nechce hrát v příští sezoně druhou ligu," je přesvědčený.

Kdyby ale Žídek na konci první půle proměnil velkou šanci a vyrovnal na 1:1, mohlo se střetnutí vyvíjet jinak. Jenže trefil pouze tyč. „To jsou ta kdyby. Snažil jsem se balon tlačit na zadní tyč. Scházel bohužel kousek, aby skončil v síti," štve ho.

Hráči Slovácka měli po třetím vítězství v řadě o mnoho lepší náladu. Asi nejšťastnějším mužem na uherskohradišťském stadionu byl obránce Patrik Šimko, který otevřel na začátku zápasu skóre a ve 28 letech se dočkal premiérové trefy v nejvyšší soutěži. „Zažívám super pocity. Jsem hrozně šťastný, odmala jsem snil o tom, že jednou vstřelím branku v první lize. Škoda jen, že tentokrát zrovna na zápase chyběla manželka a nemohla si tu radost užít se mnou," lituje trochu slovenský bek.

Čtyřgólová výhra se podle Šimka nerodila tak lehce, jak napovídá konečný výsledek. „Opavští jsou na tom docela dobře kombinačně. My jsme ovšem byli ve druhém poločase neskutečně efektivní. Další tři body jsme získali zaslouženě," má jasno.

Kouč Slovácka Martin Svědík je rád, že jeho hráči poslední celek nepodcenili. „Asi si vzpomněli, jak to dopadlo zkraje sezony doma s Českými Budějovicemi, když na chvíli polevili v důslednosti a neplnili stoprocentně to, co mají. Už čtyři duely po sobě jsme odehráli bez výkyvů, i když jsme museli v utkání s Opavou udělat tři vynucené změny v sestavě," libuje si.

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a Pavel Zavadil z Opavy.

Dalibor Glück, ČTK

Za klíčový okamžik označil Šašinkovu trefu na 2:0 osm minut po změně stran. „Po třetím gólu Honzy Kalabišky jsme už na hřišti dominovali. Jeho přínosu pro mužstvo si hrozně vážím. Je rozumný, přijal roli střídajícího žolíka. Přestože se pravidelně střelecky prosazuje, chápe, že za současné situace, kdy se nám daří, nemám důvod sahat na jeho postu ofenzivního záložníka do základní sestavy," tvrdí Svědík.