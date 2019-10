Pět gólů je hezkých, ale raději bych více bodů, řekl střelec Baníku Diop

Dvěma góly do sítě olomoucké Sigmy se senegalský útočník Dame Diop prostřílel do čela klubové střelecké tabulky ostravského Baníku. Na výhru nad Olomoucí to ale narozdíl od loňského srpnového souboje na Andrově stadionu, kde Diop nasázel při výhře 4:1 dokonce hattrick, nestačilo.

„Snažím se dělat to nejlepší, co umím a to, co po mně trenér chce. Pět gólů je pro mě samozřejmě hezkých, cením si toho. Ale byl bych raději, kdybych jich dal méně a my měli o pár bodů víc," svěřoval se po remíze 2:2 aktuálně pětigólový střelec Diop. „Pro mě je mnohem důležitější týmový výsledek než osobní statistiky, takže z tohoto pohledu jsem hodně zklamaný," pokračoval útočník, jenž dvakrát těžil ze skvělých přihrávek.

„U prvního gólu to byla hezká akce, kdy Fleiši (Jiří Fleišman) zatáhl míč po levé straně, poslal balon do vápna a Smola mi to hezky přenechal. Z jedničky jsem to uklidil. A u druhého Ruda Reiter perfektně dribloval až před vápno a krásně mi to přihrál. Zakončení už bylo jednoduché," popisoval Diop.

Příčiny, proč Baník nenavázal na předchozích domácích ligových výher hledal Diop obtížně. „Opravdu nevím. Tohle byl pro nás hodně důležitý zápas, chtěli jsme za každou cenu urvat tři body. Musíme všechny domácí utkání vyhrávat už jen pro naše fantastické fanoušky. Byli jsme dobře připravení, ale fotbal je prostě takový," přemítal senegalský fotbalista.

Litoval především nevyužitých příležitostí v první půli. „Měli jsme hodně šancí a branek mohlo a mělo být více než jen dvě. Mnohdy chybělo štěstí, trefili jsme dvě tyčky, něco pochytal gólman. Zase se ukázalo, že když soupeři neodskočíte na rozdíl dvou branek, je to vždycky ošidné," podotkl Diop.