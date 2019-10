Nečekaný obrat. Kritizovaný Turek zase hraje a začíná dávat góly

Copak doma, tam by mohli hrát pořád. Fotbalisté pražské Sparty na Letné podruhé za sebou zvítězili 4:0. Nejprve nad Karvinou, teď v derby nad Bohemains 1905. Stále však zůstávají až na sedmém místě ligové tabulky a předvedený výkon zdaleka nebyl tak bezchybný, jak by se podle výsledku mohlo zdát. „Sice jsme se brzy dostali do vedení, ale následně polevili a v naší šestnáctce dělali hrozné chyby,“ líčí brankář Milan Heča, který byl navzdory vysoké výhře po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem domácích.