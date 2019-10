FOTBAL ONLINE: Gól! Slavia dali Plzni branku do šatny! Budějovice zválcovaly Karvinou

Třetí Mladá Boleslav na svém stadionu až do neděle v ligové sezoně vyhrála všech sedm zápasů, na Liberec to ale neumí a znovu se to potvrdilo. Slovan vyhrál ve vzájemných zápasech pošesté za sebou a připravil Středočechy o stoprocentní domácí úspěšnost! O triumfu hostů rozhodli dvěma góly Petar Musa a výhru pečetil z penalty Roman Potočný.

Liberec nastoupil do zápasu bez trenéra Pavla Hoftycha, který jako první kouč v lize nesměl být na lavičce kvůli čtyřem žlutým kartám. Jeho místo zaujal asistent Pavel Medynský.

Trenér Straka v minulosti vedl České Budějovice, kde se narodil. Teď se na jih vrátil se svou Karvinou, ale zpátky se vrací s prázdnýma rukama. První vzájemný duel v nejvyšší soutěži rozhodl v úvodních 26 minutách svými premiérovými dvěma góly v lize Lukáš Havel, v 52. minutě přidal pojistku Ivan Schranz. Hosté dohrávali poslední půlhodinu bez vyloučeného Martina Bukaty.

Dynamo, jediný nováček soutěže, vyhrálo potřetí za sebou a poskočilo na jedenácté místo tabulky. Karviná naopak potřetí za sebou nebodovala a neskórovala a je čtrnáctá.

Slávisté ve středu ve skupině Ligy mistrů potrápili slavnou Barcelonu a dnes mají na programu jeden z vrcholů prvoligového podzimu. Úřadující šampioni a lídři tabulky hrají na stadionu druhé Plzně, kde prohráli posledních pět utkání. Viktoria chce potvrdit domácí formu a stáhnout šestibodovou ztrátu na hlavního rivala v boji o titul.

V posledních 11 vzájemných ligových zápasech vyhrál vždy domácí tým. Sešívaní jako jediní v ligové sezoně ještě neprohráli, v nejvyšší soutěži drží neporazitelnost 19 utkání.