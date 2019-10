Zápas podzimu rozhodl jediný gól. Slavia jde do trháku! Budějovice zválcovaly Karvinou

Slávisté ve středu ve skupině Ligy mistrů potrápili slavnou Barcelonu a v neděli přišel jeden z vrcholů tuzemského prvoligového podzimu. Úřadující šampioni a lídři tabulky přestáli na stadionu druhé Plzně, kde prohráli předchozích pět utkání, několik dobrých šancí domácích, nakonec náskok na hlavního rivala v boji o titul ještě navýšili a udělali velký krok k obhajobě mistrovského titulu.

O výsledku ostře sledovaného souboje rozhodl zkušený Josef Hušbauer, jenž se v nastaveném čase úvodní půle nejlépe orientoval před brankářem Hruškou a přesnou střelou zblízka rozhodl o výsledku. Souboj Plzně se Slavií tak poprvé po 11 ligových zápasech nevyhrál domácí tým. Červenobílí jako jediní v ligové sezoně ještě neprohráli, v nejvyšší soutěži drží neporazitelnost už 20 utkání.

Josef Hušbauer ze Slavie Praha běží oslavovat svůj gól během utkání 14. kola Fortuna ligy v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Boleslav přišla o domácí neporazitelnost

Třetí Mladá Boleslav na svém stadionu až do neděle v ligové sezoně vyhrála všech sedm zápasů, na Liberec to ale neumí a znovu se to potvrdilo. Slovan vyhrál ve vzájemných zápasech pošesté za sebou a připravil Středočechy o stoprocentní domácí úspěšnost! O triumfu hostů rozhodli dvěma góly Petar Musa a výhru pečetil z penalty Roman Potočný.

Daniel Pudil z Mladé Boleslavi odkopává balón během utkání 14. kola první fotbalové ligy.

Vít Černý, ČTK

Liberec nastoupil do zápasu bez trenéra Pavla Hoftycha, který jako první kouč v lize nesměl být na lavičce kvůli čtyřem žlutým kartám. Jeho místo zaujal asistent Pavel Medynský.

Straka odjel s prázdnou

Trenér Straka v minulosti vedl České Budějovice, kde se narodil. Teď se na jih vrátil se svou Karvinou, ale zpátky se vrací s prázdnýma rukama. První vzájemný duel v nejvyšší soutěži rozhodl v úvodních 26 minutách svými premiérovými dvěma góly v lize Lukáš Havel, v 52. minutě přidal pojistku Ivan Schranz. Hosté dohrávali poslední půlhodinu bez vyloučeného Martina Bukaty.

Souboj o míč v utkání 14. kola první fotbalové ligy mezi SK Dynamo České Budějovice a MFK Karviná.

ČTK

Dynamo, jediný nováček soutěže, vyhrálo potřetí za sebou a poskočilo na jedenácté místo tabulky. Karviná naopak potřetí za sebou nebodovala a neskórovala a je čtrnáctá.