Jaké užívání? Fotbal beru jako válku a boj s nepřítelem, držel se Medynský i při záskoku své filosofie

Raději se ho ani neptejte, jak si užíval návrat do šéfovské role na trenérské lavičce. „Na to slovo jsem alergický a nemám ho rád. Fotbal je válka,“ odpoví Pavel Medynský, že si fotbal nechodil užívat jako hráč, natož aby si ho užíval teď jako trenér. A navíc v utkání čtrnáctého ligového kola jako hlavní kouč s pověřením pouze dočasným. Pavel Hoftych nasbíral v předchozích duelech čtyři žluté karty, takže mu disciplinární komise za tento prohřešek zakázala jako prvnímu kouči přístup do liberecké kabiny a samo sebou i na lavičku.