Vykřesal naději gólem, pak si dal vlastence. Teď se cítím špatně, hořekuje Kodr

Pro stopera Příbrami to byl zvláštní zápas. Marek Kodr s parťáky prohrával v Liberci po půlhodině hry už 0:2, avšak právě on na konci první půle pěknou hlavičkou po rohovém kopu vstřelil kontaktní gól na 1:2. Jenže v 66. minutě si nešťastně napálil při snaze odkopnout míč do vlastní branky. Nakonec to byl rozhodující moment, Středočeši U Nisy padli 2:3.

„Samozřejmě se teď cítím špatně. Dám gól na 2:1, za což jsem samozřejmě rád, mohli jsme hrát až do konce o vyrovnání, ale pak si bohužel dám vlastního... Na poslední chvíli jsem se míč snažil odehrát, balon byl na mě už docela dlouhý, ale bohužel to s odkopem nedopadlo," litoval nešťastné chvilky Marek Kodr.

Příbram tak podtrhla svou mizérii na hřištích soupeřů. Za sedm zápasů inkasovala 21 gólů a vstřelila přitom pouhé tři. „Dostáváme hodně laciné góly, soupeř se nám tam dostává strašně snadno, góly jim dáváme úplně zadarmo," lamentoval Kodr, který s Příbramí i v polovině základní části stále vyhlíží první bod ze hřiště soupeře.

„Jasně, že nás to štve. Myslím, že dnes bychom si bod i zasloužili. Už to potřebujeme prolomit kvůli sebevědomí, abychom si věřili do dalších zápasů. Body zvenku je potřeba vozit," poznamenal Kodr.

„Děláme jednoduché chyby, které soupeř dokáže potrestat, kdežto my se na gól hrozně nadřeme," mrzelo příbramského gólmana Ondřeje Kočího, jenž se už v nastaveném čase za stavu 2:3 hrnul při útočné standardní situaci k brance soupeře.

„Jasně, že jsem do poslední chvíle věřil, že vyrovnáme. Ještě když jsem tam šel, říkal jsem si, že se to odrazí a někdo z nás gól dá, bohužel to tak nedopadlo," uzavřel.