Základem je obětavost a produktivita, kvituje střelec Lukáš Havel úspěšnou sérii Budějovic

V Teplicích jste zvyšoval na 3:0 pro Budějovice už po pětadvaceti minutách hry. Byl to stěžejní moment zápasu?

Říkal jsem si, že musím proměnit nařízenou penaltu. Pokud ji dám, zápas bude asi rozhodnutý v náš prospěch. A že pak bychom mohli další průběh kontrolovat. Naštěstí se mi povedlo nejen skórovat, ale vývoj utkání jsme si už taky pohlídali, i když jsme nedlouho před koncem jednou inkasovali.

Předtím jste doma porazili Karvinou 3:0, na čemž jste se podílel dvěma góly. Je pro vás následný tříbodový zisk z Teplic velkým překvapením?

Na soupeře jsme byli dobře připravení. Věděli jsme, co hraje, a s tím, že ho chceme eliminovat, jsme šli i do zápasu. Nečekali jsme, že vyhrajeme zrovna o dvě branky, o to víc jsme šťastnější.

V čem spočívala vaše taktika?

Plán vycházel z toho, že Teplice budou asi spoléhat na dlouhé míče na jejich dva útočníky. A budeme je chtít pohlídat a získávat odražené míče.

Kdy nastala proměna ve výkonech Budějovic? Co říkáte na nynější vítěznou sérii?

Dřív jsme dostávali hodně gólů. Na odstranění chyb jsme se zaměřili v tréninku. Zapracovali jsme na defenzivě a máme z toho dvanáct bodů za poslední čtyři kola. Oproti začátku sezony jsme víc semknutí. Je tam i sebevědomí a hrajeme hlavně jako tým. Nechybí nám obětavost ani produktivita.

Kromě přítomnosti nového stopera Tomáše Sivoka, s nímž nastupujete v obranné řadě, jde Dynamu jistě k duhu i příchod čtyřicetiletého brankáře Jaroslava Drobného.

Potvrzuje, že je vynikajícím gólmanem, podává neskutečné výkony. Pokaždé nás podržel a Jarda Drobný je pro nás velkou osobností.

