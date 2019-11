Souček v zimě neodejde! Slavia v kontraktu klíčové opory navýší výstupní klauzuli

Konec spekulací! Fotbalový záložník Tomáš Souček v zimě Slavii neopustí, minimálně tuto sezonu dohraje v Edenu. V rozhovoru pro Seznam to uvedl hráčův agent Pavel Paska, na Twitteru informaci potvrdil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Učinili jsme spolu dohodu, že se Slavií zůstane Tomáš po celou tuto sezonu. To znamená, že v lednovém přestupním okně se kolem něj nebude dít nic. Tomáš je nyní enormně důležitým hráčem pro Slavii i národní tým," prohlásil Paska.

Souček, kterého v úterý večer čeká se Slavií druhý střet s Barcelonou v Lize mistrů, je v současné době pro českého mistra nepostradatelný. Vypracoval se v ústřední postavu týmu, který válcuje domácí soutěž a v Champions League odehrál tři skvělé duely s Interem Milán, Dortmundem a Barcelonou.

Tomáš Souček ze Slavie Praha proti Baníku Ostrava penaltu neproměnil.

Vlastimil Vacek, Právo

Čtyřiadvacetiletý záložník je tudíž na evropské scéně v kurzu, v létě ho lanařily kluby z Ruska a z Itálie. Ve hře byly na české poměry obrovské částky, klub však svoje eso odmítl prodat. Se Součkem naopak prodloužil kontrakt, do smlouvy byla zapsána výstupní klauzule ve výši 15 milionů eur (přibližně 387 milionů korun). Po Součkových výkonech v Lize mistrů a v kvalifikaci o ME 2020 se však začalo spekulovat, že v zimě ho Slavia už neudrží.

Záložník Slavie Tomáš Souček slaví gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský po domácím střetnutí s Barcelonou ostatně nijak netajil, jak enormně roste zájem zahraničních klubů o kapitána jeho týmu, a začal se pomalu smiřovat s jeho odchodem.

"Je pro nás obrovsky důležitým hráčem, ale angažmá v opravdu velkém klubu mu přeju. Bylo by to zadostiučinění pro něho i pro nás všechny. Takový hráč, jako on, se rodí jednou za dekádu. Podle mého patří na svém postu k nejlepším v Evropě. Prostě fotbalový robot, jakého si doba žádá," připomínal, v jaké formě Souček je a jak jeho výkony dál rostou.

Fotbalový robot, jakého si doba žádá

"Jednou proto nastane doba, kdy odejde, a my se na jeho odchod musíme připravit," měl tušení, že k transferu by mohlo dojít už v zimě. Teď si určitě oddechl.

Po nynější dohodě všech tří stran včetně samotného hráče případný zimní přestup padá. Podle ní Souček nejdříve přestoupí v létě. Pokud se tak stane, tak za více než15 milionů eur. Součástí dohody je totiž navýšení výstupní částky. „Ano, Tomáš zůstane a dojde ke zvýšení výstupní doložky," uvedl na Twitteru předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

Ano, Tomas zustane a dojde ke zvyseni vystupni dolozky. https://t.co/IWNqAGcHyB — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 4, 2019

Jaký scénář ohledně Součka je příští léto nejpravděpodobnější? „Uvidíme, ve hře je spousta aspektů. Může přijít nabídka opravdu velkého klubu. Nebo dojde k dohodě o jeho dalším pokračování ve Slavii. Těch možností je celá řada, jisté je, že do úvahy nepřipadají žádné exotické destinace. Pokud Tomáš odejde, tak do top ligy. A do top klubu," podotkl Paska.