Musa roste v Liberci, Slavia jej pozorně sleduje. Vidíme v něm potenciál, říká Nezmar

„Jsem šťastný. Pro každého útočníka je důležité, když dává góly," radoval se Musa po výhře 3:2 nad Příbramí. Proti Středočechům otevřel skóre a velkou měrou se podílel i na vlastním zásahu Marka Kodra, který zápas rozhodl.

Na ligovém kontě má už šest zásahů. Více má jen Komličenko, Kanga, Plšek a Souček, přičemž v poměru branek na počet odehraných minut patří mladý Chorvat k absolutní špičce. Jak jeho stoupající formu reflektují ve Slavii?

Daniel Krch z Bohemians (vlevo), Petar Musa ze Slovanu Liberec a Lukáš Pokorný z Bohemians během utkání 8. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„V Musovi vidíme potenciál, který ukazoval o v přípravě s naším prvním týmem, nicméně jsme mu po nepovedeném působení na Žižkově hledali prostředí, ve kterém by ho mohl naplnit. Zatím to vypadá, že by se to v Liberci mohlo povést, ale je před ním ještě kus cesty a my ho podrobně sledujeme," prozradil sportovní ředitel sešívaných Jan Nezmar.

Sportovní ředitel Jan Nezmar v barvách Slavie.

Slavia.cz

„Teď jsem v Liberci a snažím se dělat vše pro to, abych pomohl hráčům a svému týmu. Koukám se jen na Liberec," podotkl Musa po utkání s Příbramí s tím, že momentálně se nechce rozptylovat možným návratem do týmu úřadujícího mistra.

„Pokud by se neměl ve Slavii stát hned hráčem, s nímž by Trpišák (kouč Slavie Jindřich Trpišovský) počítal do základní sestavy, pevně věřím, že u nás zůstane i na jaře. Pro jeho rozvoj je důležité, aby hrál a v Liberci má veškerý servis, což je vidět i na jeho posunu," reagoval liberecký kouč Pavel Hoftych.

Trenér fotbalového Liberce Pavel Hoftych.

Radek Petrášek, ČTK

Jednadvacetiletý Chorvat přišel k Nise z Edenu na hostování už letos v lednu, jenže na jaře se pod trenérem Zsoltem Hornyákem objevil v základní sestavě jen třikrát. Během 344 odehraných minut se premiérové branky ve Fortuna lize nedočkal. Mezi náhradníky odstartoval i aktuální ligový ročník. V základu začal pravidelně nastupovat až od desátého kola na konci září.

„Když jsem do Liberce přišel, byl na tom špatně kondičně, přičemž pro jeho způsob hry je kondice naprosto zásadní," objasnil kouč Severočechů, jenž modrobílé převzal v létě.

„Momentálně je však dotrénovaný a v plné síle. Je obětavý. Dokážeme si o něj opřít balon, hra s ním se posunula dvacet metrů dál od naší branky směrem k soupeřově," vyzdvihl Hoftych. „Myslím, že mu prospěl i příchod Baluty, který je mu povahově blízko a dokáže dávat balony, které Petarovi vyhovují. Dostal se i do chorvatské „21", takže bude mít možnost ukázat se třeba i proti Čechům," připomněl kouč modrobílých listopadový kvalifikační zápas Lvíčat s chorvatským výběrem.

„Péťovi se teď daří, za což jsme rádi. Myslím, že je to zásluha celého týmu, že nám to teď šlape," pochválil svého parťáka Roman Potočný. Gól mu připravil přesným centrem i naposledy proti Příbrami.

Roman Potočný z Liberce během utkání proti Dukle.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je to i o jeho dobrém výběru místa. Když vidím, že dobře nabíhá, snažím se mu to tam dát," poznamenal Potočný k jejich spolupráci. V poslední době je podle něj vidět, jak si po dobrých výkonech začal věřit. „Sebevědomí se mu zlepšilo. Hlava je ve fotbale nejdůležitější a jemu to teď šlape," velebí kolegu z ofenzivy. Jeho další přednosti? „Je to dvoumetrový chlap, silný zády k bráně. Teď se mu daří a je to jen dobře. Je mladý, nesmí se z toho zbláznit," uzavřel Potočný.