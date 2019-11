Po Kypru Schranz v Budějovicích střelecky vylepšuje svou bilanci z Dukly

Slovenský fotbalový útočník Ivan Schranz se do české první ligy vrátil v létě po půlročním působení na Kypru a na podzim dává o sobě hodně vědět. V dresu Dynama České Budějovice už ve střelecké produktivitě převyšuje svoje přechozí působení v pražské Dukle, za níž od léta 2017 do prosince 2018 nastřílel v nejvyšší soutěži při čtyřiceti startech dohromady osm gólů. Za Jihočechy nastoupil nyní do čtrnácti zápasů a na svém kontě má už pět branek.