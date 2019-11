Úspěšné tažení Dynama? Je za tím jen tvrdá práce, tvrdí budějovický trenér Horejš

Další zajímavostí je, že se v roli soupeřů postaví proti sobě trenéři, kteří v anketě LFA za měsíc říjen obsadili přední místa. Budějovický David Horejš skončil těsně za „vítězným" Martinem Svědíkem ze Slovácka. I tahle konfrontace úspěšných koučů dodává nadcházejícímu měření sil další rozměr.

David Horejš nevidí za vzestupem svého týmu z předposlední až na devátou příčku tabulky zázrak, ale tvrdou práci. „Moc si toho vážíme. Na tréninku pracujeme na fotbalových věcech a daří se nám je přenášet i do utkání. Je podstatné, že hráči věří tomu, co po nich chceme. Prostě je znát, že dřina se vyplatí," říkal budějovický kouč už po vítězném zápase v Teplicích (3:1).

Uvědomuje si, že uspokojení ale není na místě. „Bude důležité, abychom na dosavadní trend dokázali navazovat. Snažíme se hrát aktivně po celých devadesát minut, i když se to nemusí povést z pohledu výsledku. Ale věřím, že mužstvo má určitou kvalitu. Jak jsem podotkl, kluci chtějí na sobě pracovat," glosoval Horejš nynější postavení Dynama.

Schranz druhý za Součkem

Budějovický útočník Ivan Schranz půjde do zápasu se Slováckem s pěti góly na kontě, z toho čtyři dal v posledních čtyřech kolech. V říjnové anketě LFA obsadil v hráčské kategorii skvělé druhé místo za hvězdou ligy Tomášem Součkem z pražské Slavie.

„Ivan Schranz je ve formě, střílí mu to. Ale to platí i o Patriku Brandnerovi, velkou práci odvádí i Petr Javorek, penalty proměnil Lukáš Havel. Když mužstvo působí velice dobře po týmové stránce, vyniknou pak i jednotlivci," přemítal Horejš.

Jen slova chvály má trenér pro brankáře Jaroslava Drobného. „Je to ohromný profík. Klobouk dolů před ním. Ve čtyřiceti letech prokazuje vysokou výkonnost, fotbal ho baví. To je základ. Společně s Tomášem Sivokem jsou hnacím motorem. A jsem za jejich pozici v klubu rád i za to, že pode mnou hrají," dodal budějovický kouč.